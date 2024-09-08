Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Lagu Populer yang Pernah Dibawakan Puput Novel, Salah Satunya Bertema Religi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |21:39 WIB
5 Lagu Populer yang Pernah Dibawakan Puput Novel, Salah Satunya Bertema Religi
5 Lagu Populer yang Pernah Dibawakan Puput Novel, Salah Satunya Bertema Religi (Foto: Instagram/puputnovel_)
A
A
A

JAKARTA - Deretan lagu populer yang pernah dibawakan Puput Novel akan dibahas dalam artikel ini. Sedikitnya akan dibahas lima buah lagu terpopuler milik Puput Novel, yang salah satunya bertema religi.

Dunia hiburan Tanah Air berduka. Mantan penyanyi cilik Putri Zizi Novianti atau lebih dikenal dengan nama Puput Novel dikabarkan meninggal dunia di usia 50 tahun hari ini, Minggu (8/9/2024). 

Ucapan duka dan bela sungkawa lantas membanjiri kolom komentar postingan terakhir Puput Novel di Instagramnya. Tak sedikit yang kembali mengenang kiprahnya di dunia musik Tanah Air. 

Puput Novel
5 Lagu Populer yang Pernah Dibawakan Puput Novel, Salah Satunya Bertema Religi (Foto: Instagram/puputnovel_)

Nah, berikut deretan lagu populer yang dibawakan Puput Novel semasa hidupnya, melansir dari berbagai sumber. 

1. Kau Idolaku (1988)

Lagu ini merupakan salah satu judul lagu yang dirilis Puput Novel di album dengan nama yang sama.

‘Kau Idolaku’ merupakan album populer Puput semasa remaja. Kala itu, ia mencoba terus eksis dengan meluncurkan album rekaman. 

Menariknya, Puput mencoba tampil berbeda di album ‘Kau Idolaku’ ini dengan genre pop rock, sementara sosoknya selama ini dikenal halus dan sangat ‘girly’.

2. Mama (1996)

Usai sukses dengan album remaja pertamanya ‘Kau Idolaku’, Puput Novel kemudian melanjutkan kesuksesannya dengan dirilisnya lagu berjudul ‘Mama’ di album dengan nama yang sama ini. 

Nah, jika di album ‘Kau Idolaku’ Puput mencoba nge-rock, di album ini Puput kembali ngepop. Music director masih dipegang oleh POMPY seperti album sebelumnya. 

3. Duh Kakek Genit (1996)

Selain lagu berjudul ‘Mama’, lagu ‘Duh Kakek Genit’ ini juga merupakan salah satu lagu populer yang sempat dibawakan Puput Novel di tahun 1996 silam. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060441/puput_novel-IqlO_large.jpg
Puput Novel Dimakamkan, Isak Tangis Keluarga Pecah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060377/puput_novel-Ntu7_large.jpg
Puput Novel Sempat Ingin Comeback Berakting dan Ngeband Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060374/puput_novel-x3l2_large.jpg
Intip Perjuangan Puput Novel Lawan Kanker Payudara Sejak 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060364/puput_novel-W1Nn_large.jpg
Keluarga Ungkap Firasat yang Dirasakan Sebelum Kepergian Puput Novel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060362/puput_novel-8gWa_large.jpg
Anak Semata Wayang Puput Novel Terbang dari Australia untuk Hadiri Pemakaman Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060359/puput_novel-FfE0_large.jpg
Puput Novel Meninggal Dunia Usai Kanker yang Diidapnya Alami Komplikasi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement