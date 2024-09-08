5 Lagu Populer yang Pernah Dibawakan Puput Novel, Salah Satunya Bertema Religi

5 Lagu Populer yang Pernah Dibawakan Puput Novel, Salah Satunya Bertema Religi (Foto: Instagram/puputnovel_)

JAKARTA - Deretan lagu populer yang pernah dibawakan Puput Novel akan dibahas dalam artikel ini. Sedikitnya akan dibahas lima buah lagu terpopuler milik Puput Novel, yang salah satunya bertema religi.

Dunia hiburan Tanah Air berduka. Mantan penyanyi cilik Putri Zizi Novianti atau lebih dikenal dengan nama Puput Novel dikabarkan meninggal dunia di usia 50 tahun hari ini, Minggu (8/9/2024).

Ucapan duka dan bela sungkawa lantas membanjiri kolom komentar postingan terakhir Puput Novel di Instagramnya. Tak sedikit yang kembali mengenang kiprahnya di dunia musik Tanah Air.

Nah, berikut deretan lagu populer yang dibawakan Puput Novel semasa hidupnya, melansir dari berbagai sumber.

1. Kau Idolaku (1988)

Lagu ini merupakan salah satu judul lagu yang dirilis Puput Novel di album dengan nama yang sama.

‘Kau Idolaku’ merupakan album populer Puput semasa remaja. Kala itu, ia mencoba terus eksis dengan meluncurkan album rekaman.

Menariknya, Puput mencoba tampil berbeda di album ‘Kau Idolaku’ ini dengan genre pop rock, sementara sosoknya selama ini dikenal halus dan sangat ‘girly’.

2. Mama (1996)

Usai sukses dengan album remaja pertamanya ‘Kau Idolaku’, Puput Novel kemudian melanjutkan kesuksesannya dengan dirilisnya lagu berjudul ‘Mama’ di album dengan nama yang sama ini.

Nah, jika di album ‘Kau Idolaku’ Puput mencoba nge-rock, di album ini Puput kembali ngepop. Music director masih dipegang oleh POMPY seperti album sebelumnya.

3. Duh Kakek Genit (1996)

Selain lagu berjudul ‘Mama’, lagu ‘Duh Kakek Genit’ ini juga merupakan salah satu lagu populer yang sempat dibawakan Puput Novel di tahun 1996 silam.