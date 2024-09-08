Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Puput Novel Meninggal Dunia di Rumah Sakit MMC, akan Dimakamkan Besok

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |21:23 WIB
Puput Novel Meninggal Dunia di Rumah Sakit MMC, akan Dimakamkan Besok
Puput Novel Meninggal Dunia di Rumah Sakit MMC, akan Dimakamkan Besok (Foto: Instagram/puputnovel_)
JAKARTA - Penyanyi Puput Novel akan dimakamkan besok, Senin, 9 September 2024 setelah mengembuskan napas terakhir di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelumnya, kabar duka ini dibenarkan oleh adik sepupu mendiang Puput, Alblen Fabe.


"Betul, kakak sepupu saya, Puput Novel, telah meninggal dunia. Hj Puput Novel Balweel pada pukul 18:24 di rumah sakit MMC KUNINGAN JAKARTA," ujar Alblen Fabe melalui pesan singkat, Minggu (8/9/2024).

Puput Novel
Puput Novel Meninggal Dunia di Rumah Sakit MMC, akan Dimakamkan Besok (Foto: Instagram/puputnovel_)


Namun, Alblen enggan menjelaskan lebih lanjut soal penyakit yang diderita kakak sepupunya sebelum meninggal dunia.

Saat ini, jenazah Puput Novel disemayamkan di rumah duka yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rencananya, jenazah Puput akan dimakamkan esok hari.

 

1 2
