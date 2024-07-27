Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode Spesial di 10 Tahun Animasi KIKO, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |11:06 WIB
Episode Spesial di 10 Tahun Animasi KIKO, Hanya di RCTI
Episode Spesial di 10 Tahun Animasi KIKO. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Animasi KIKO telah 10 tahun menemani keluarga Indonesia melalui RCTI dan MNCTV. Di usia 1 dekade ini, serial produksi MNC Animation ini akan menayangkan episode spesial. 

Episode kali ini bercerita tentang Kiko yang menghubungi tim sepak bola untuk merancang strategi dalam menghadapi pertandingan. Namun kemudian dia diseruduk sosok misterius bertopeng yang membawa tas penuh barang. 

Namun kemudian Kiko terkejut setelah menyadari pria bertopeng itu adalah Octo, perampok bank yang pernah ditangkapnya. Naasnya, Kiko justru dituding mencuri barang-barang yang sekarang berpindah tangan ke Octo tersebut.

10 Tahun Animasi KIKO. (Foto: MNC Media)
10 Tahun Animasi KIKO. (Foto: MNC Media)

Apa yang akan dilakukan Kiko terkait tuduhan tersebut? Saksikan animasi KIKO dalam episode Tiny Troopers, di RCTI, pada Minggu (28/7/2024), pukul 06.15 WIB.

Serial animasi KIKO juga tayang di MNCTV, setiap  Senin-Jumat, pukul 06.00 WIB. Sementara pada akhir pekan, animasi ini tayang pada Sabtu (27/7/2024), pukul 15.00 WIB dan Minggu (28/7/2024), pukul 15.30 WIB.

Poduk animasi MNC Animation ini, selalu menyuguhkan aksi dan petualangan seru yang penuh pesan moral tentang persahabatan,  kebenaran, perjuangan, dan pengorbanan.

Serial animasi KIKO akan terus hadir membawa berbagai kejutan dan akan terus dinanti penggemarnya. Program animasi ini  juga dapat disaksikan melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.*

(SIS)

