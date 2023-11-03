Animasi KIKO Episode Underwater Wonders: Ketika Occi Mengidolakan Bulk Bogart

JAKARTA - RCTI kembali menghadirkan keseruan di tengah keluarga Indonesia dengan menayangkan episode terbaru animasi KIKO. Bertema ‘Underwater Wonders’, serial animasi itu akan tayang pada Minggu (5/11/2023) pagi.

Episode pekan ini berkisah tentang Kiko, Occi, dan Patino yang pergi menonton pertunjukan Bulk Bogart. Occi semakin kagum pada sosok Bulk ketika sang idola membantu seorang fans menemukan barang berharganya yang hilang.

Saking ngefans-nya, Occi sampai meminum vitamin terlarang yang membuat tubuhnya kuat dan kekar seperti Bulk Bogart. Namun kondisi itu justru membuat Occi membuat kerusuhan di kota.

Lalu apa yang akan terjadi dengan Occi? Bagaimana Kiko dan Patino menyelamatkan sang sahabat? Jangan lewatkan keseruan Episode Underwater Wonders animasi KIKO hanya di RCTI, pada Minggu (5/11/2023), pukul 08.00 WIB.