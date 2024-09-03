Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Maksimal, Peserta Ikut Kursus Olah Vokal sebelum Audisi Indonesian Idol XIII

Nursyafei , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |08:53 WIB
Maksimal, Peserta Ikut Kursus Olah Vokal sebelum Audisi Indonesian Idol XIII
Maksimal, Peserta Ikut Kursus Olah Vokal sebelum Audisi Indonesian Idol XIII (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Audisi Indonesian Idol XIII di Surabaya begitu meriah. Para peserta mempersiapkan diri untuk tampil di ajang bergengsi ini. 

Para peserta mempersiapkan diri untuk bisa menarik perhatian para juri. Mereka memberikan energi 100 persen untuk menghadirkan versi terbaik mereka.

Salah satu peserta audisi di Surabaya, Aoksen, mengaku rela mengikuti kelas vokal agar bisa tampil maksimal di depan juri. "Untuk persiapan audisi, saya ikut kelas vokal," ujarnya.

Indonesian Idol 2024
Indonesian Idol 2024

Tak hanya suara yang dipersiapkan oleh Aoksen, tetapi juga mental dan kesehatannya. Ia menekankan bahwa kedua aspek ini sama pentingnya untuk memastikan penampilannya berjalan lancar. 

