Antusiasme Masyarakat Surabaya Masih Tinggi di Audisi Hari Kedua Indonesian Idol XIII

Rahmat Ilyasan , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |14:35 WIB
Antusiasme Masyarakat Surabaya Masih Tinggi di Audisi Hari Kedua Indonesian Idol XIII
Antusiasme Masyarakat Surabaya Masih Tinggi di Audisi Hari Kedua Indonesian Idol XIII (Foto: MNC Media)
SURABAYA - Audisi Indonesian Idol XIII 2024 hari kedua yang berlangsung di Kota Surabaya membuat ribuan anak muda Jawa Timur antusias. Berlangsung di Widya Mandala Hall, UKWMS Pakuwon City pada Minggu, 1 September 2024, para muda-mudi ini berdatangan untuk mengikuti audisi yang dinilai langsung oleh juri.

Satu per satu peserta mengikuti tes vokal. Mereka berharap bisa lolos di audisi pertama hingga dapat terus ikut dalam audisi babak berikutnya.

Indonesian Idol XIII
Antusiasme Masyarakat Surabaya Masih Tinggi di Audisi Hari Kedua Indonesian Idol XIII (Foto: MNC Media)

Diketahui, para peserta audisi datang dari berbagai kota di Jawa Timur. Sebut saja, Mojokerto, Malang, Surabaya, dan bahkan warga Pulau Nias yang merantau ke Surabaya pun ikut audisi.

Salah satu peserta asal Mojokerto mengaku senang dan lega setelah mengikuti audisi Indonesian Idol. Sebab sebelumnya ia sudah melakukan persiapan khusus dan sering latihan menyanyi. Tentunya dengan harapan agar bisa masuk ke tahap audisi selanjutnya.

 

