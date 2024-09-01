Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pengunjung Hari Terakhir WCG 2024 Rela Antre Berfoto di Booth MNC Games & Animation

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |18:45 WIB
Pengunjung Hari Terakhir WCG 2024 Rela Antre Berfoto di Booth MNC Games & Animation
Pengunjung Hari Terakhir WCG 2024 Rela Antre Berfoto di Booth MNC Games & Animation (Foto: Wiwie/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Booth MNC Games & Animation terpantau makin ramai pengunjung di hari terakhir turnamen esports internasional WCG (World Cyber Games) 2024 Festival, di ICE BSD, Tangerang, Minggu (1/9/2024). Mulai dari kalangan ana-anak, remaja hingga dewasa, tampak penasaran dengan sejumlah aktivitas gratis dari Games+ di dalam booth tersebut.


Bahkan, beberapa diantara mereka rela antre demi bisa berfoto dengan Kiko dan Bima S, dua karakter ikonik dari serial animasi ‘KIKO’ yang diproduksi MNC Animation.

Ada juga pengunjung yang turut membawa anak mereka karena ingin melihat sejumlah karakter atau maskot yang hadir di event esport terbesar tersebut.

“Kebetulan rumah juga di Tangerang ya. Meskipun bukan gamers, tapi iseng-iseng kesini buat menghibur anak. Karena bisa melihat beberapa karakter dari animasi,” ujar Dewi Aini, salah satu pengunjung wanita yang turut membawa anaknya.

WCG 2024 (Wiwie/Okezone)
Pengunjung Hari Terakhir WCG 2024 Rela Antre Berfoto di Booth MNC Games & Animation (Foto: Wiwie/Okezone)


“Tadi anak saya antusias banget ketemu karakter Kiko dan Bima. Karena kan selama ini cuma nonton di TV. Pas liat langsung di booth MNC Animation & Games di sini, dia girang bukan main,” sambungnya.

Head Of Marcomm MNC Animation, Suhendra Wijaya mengatakan, antusiasme pengunjung di hari pertama maupun terakhir di event WCG 2024 memang cukup tinggi.

Khususnya di booth MNC Games & Animation. Di hari terakhir, mayoritas pengunjung yang hadir bukan hanya dari kalangan gamers, namun juga masyarakat umum.

“Antusiasme pengunjung itu hari pertama dan kedua cukup menakjubkan. Karena memang cukup ramai. Ini hari terakhir tapi makin ramai,” ujar Suhendra.

Suhendra berharap, agar event-event seperti ini semakin banyak lagi. Pasalnya, Suhendra menilai, industri game maupun animasi di Indonesia belakangan cukup berkembang pesat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/598/3060140/mnc_animation-cDg9_large.jpeg
Hari Terakhir IMKIDS 2024, MNC Animation & Games Suguhkan Beragam Aktivitas Menarik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060128/mnc_animation_bawa_kiko_di_imkids_2024_perkenalkan_animasi_karya_anak_bangsa-k1CQ_large.jpg
MNC Animation Bawa KIKO di IMKIDS 2024, Perkenalkan Animasi Karya Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060092/imkids_2024-a0nB_large.jpg
MNC Animation Hadir di IMKIDS 2024, Manjakan para Pengunjung Cilik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/206/3060086/suhendra_wijaya_head_marcom_mnc_animation_nurul_amanah_okezone-mtF7_large.jpg
MNC Animation Bocorkan Jadwal Tayang 2 Film Animasi Baru di Ajang IMKIDS 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/598/3057222/mnc_animation-G9nF_large.jpg
MNC Animation akan Rilis 2 Serial Animasi Baru hingga Komik di WCG 2024 Festival
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/206/3056957/mnc_animation-vrfD_large.jpeg
MNC Animation Hadirkan Karakter KIKO dan BIMA S di WCG 2024 Festival, Spill Teaser 2 Animasi Terbaru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement