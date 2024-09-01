Pengunjung Hari Terakhir WCG 2024 Rela Antre Berfoto di Booth MNC Games & Animation

JAKARTA - Booth MNC Games & Animation terpantau makin ramai pengunjung di hari terakhir turnamen esports internasional WCG (World Cyber Games) 2024 Festival, di ICE BSD, Tangerang, Minggu (1/9/2024). Mulai dari kalangan ana-anak, remaja hingga dewasa, tampak penasaran dengan sejumlah aktivitas gratis dari Games+ di dalam booth tersebut.



Bahkan, beberapa diantara mereka rela antre demi bisa berfoto dengan Kiko dan Bima S, dua karakter ikonik dari serial animasi ‘KIKO’ yang diproduksi MNC Animation.



Ada juga pengunjung yang turut membawa anak mereka karena ingin melihat sejumlah karakter atau maskot yang hadir di event esport terbesar tersebut.



“Kebetulan rumah juga di Tangerang ya. Meskipun bukan gamers, tapi iseng-iseng kesini buat menghibur anak. Karena bisa melihat beberapa karakter dari animasi,” ujar Dewi Aini, salah satu pengunjung wanita yang turut membawa anaknya.

Pengunjung Hari Terakhir WCG 2024 Rela Antre Berfoto di Booth MNC Games & Animation (Foto: Wiwie/Okezone)



“Tadi anak saya antusias banget ketemu karakter Kiko dan Bima. Karena kan selama ini cuma nonton di TV. Pas liat langsung di booth MNC Animation & Games di sini, dia girang bukan main,” sambungnya.



Head Of Marcomm MNC Animation, Suhendra Wijaya mengatakan, antusiasme pengunjung di hari pertama maupun terakhir di event WCG 2024 memang cukup tinggi.



Khususnya di booth MNC Games & Animation. Di hari terakhir, mayoritas pengunjung yang hadir bukan hanya dari kalangan gamers, namun juga masyarakat umum.



“Antusiasme pengunjung itu hari pertama dan kedua cukup menakjubkan. Karena memang cukup ramai. Ini hari terakhir tapi makin ramai,” ujar Suhendra.



Suhendra berharap, agar event-event seperti ini semakin banyak lagi. Pasalnya, Suhendra menilai, industri game maupun animasi di Indonesia belakangan cukup berkembang pesat.