HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

MNC Animation Hadir di IMKIDS 2024, Manjakan para Pengunjung Cilik

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |08:20 WIB
MNC Animation Hadir di IMKIDS 2024, Manjakan para Pengunjung Cilik
Cinthya Lorene, Project Manager IMKIDS 2024 berpose bersama karakter Kiko dan Suhendra Wijaya, Head Marcom MNC Animation di ajang IMKIDS 2024. (Foto: Nurul Amanah/Okezone)
JAKARTA - MNC Animation adalah salah satu exhibitor yang terlibat dalam Jakarta International Premium Products Fair Indonesia Mom & Kids Baby Wellness Fair (IMKIDS) yang digelar di Hall B Jakarta Convention Centre, pada 7 September 2024. 

Sepanjang berlangsungnya acara, booth MNC Animation menawarkan beragam aktivitas seru bagi pengunjungnya, dari mewarnai hingga menjajal game terbaru Games+, KIKO SURVIVOR.

Cinthya Lorene, Project Manajer IMKIDS 2024 mengapresiasi keterlibatan MNC Animation. (Foto: Nurul Amanah/Okezone)
Cinthya Lorene, Project Manajer IMKIDS 2024 mengapresiasi keterlibatan MNC Animation. (Foto: Nurul Amanah/Okezone)

Aneka aktivitas seru yang ditawarkan booth MNC Animation di IMKIDS 2024 itu cukup mencuri perhatian pengunjung cilik dan orangtua mereka. Anak-anak tak lagi merasa bosan karena mereka bisa mewarnai bersama pengunjung cilik lainnya.

“MNC Animation memanjakan pengunjung anak dalam pameran ini. Karena di dalam booth-nya, kami menyediakan berbagai kegiatan seru, seperti mewarnai,” tutur Cinthya Lorene, Project Manager IMKIDS 2024. 

Cinthya mengaku senang karena MNC Animation selalu menjadi bagian dari IMKIDS setiap tahunnya. Selain berbagai kegiatan seru di dalam booth,  MNC Animation juga menggelar meet & greet bersama Kiko dan Lola.

IMKIDS 2024
Booth MNC Animation hadirkan aneka kegiatan seru di IMKIDS 2024. (Foto: Nurul Amanah/Okezone)

1 2
