MNC Animation akan Rilis 2 Serial Animasi Baru hingga Komik di WCG 2024 Festival

JAKARTA - MNC Animation memberikan kejutan dalam kehadirannya di WCG (World Cyber Games) 2024 Festival yang dihelat di pada 31 Agustus- 1 September 2024 di ICE BSD, Tangerang. Jika sebelumnya telah sukses dengan serial animasi ‘KIKO’, kali ini, ada dua animasi terbaru yang akan mereka luncurkan.



Kedua animasi terbaru tersebut turut diperkenalkan MNC Games & Animation lewat booth yang mereka hadirkan di WCG 2024. Kedua animasi terbaru besutan MNC Animation tersebut yakni berjudul ‘Titus The Detective’ yang rencananya tayang September 2024 di RCTI, serta animasi ‘Zanna Whisper of the Volcano Isle’ yang rencananya akan tayang di theater seluruh Indonesia tahun 2025.



Lantas, bercerita tentang apa ya kedua serial animasi dari MNC Animation tersebut?

MNC Animation akan Rilis 2 Serial Animasi Baru hingga Komik di WCG 2024 Festival (Foto: Wiwie/Okezone)



Head Of Marcomm MNC Animation, Suhendra Wijaya mengatakan, serial animasi ‘Titus The Detective’ sendiri lebih menceritakan tentang aksi detektif. Sedangkan ‘Zanna Whisper of the Volcano Isle’ lebih menceritakan tentang dunia fairy tale.



“Kebetulan kita ada dua animasi, yang memang baru dan belum ditayangkan. Satu itu Zana. Rencananya memang akan tayang di bioskop. Itu lebih ke cerita fairy tale, harapannya memang orang-orang Indonesia bisa menerima animasi itu,” tutur Suhendra, saat diwawancara di ICE BSD, Tangerang, Minggu, (1/9/2024).



“Selain itu kita juga akan merilis serial satu lagi, animasi serial detektif judulnya Titus. Ditunggu aja,” imbuhnya.



Menariknya, kejutan yang dihadirkan MNC Animation tak berhenti sampai di situ. Pasalnya, dalam waktu dekat, mereka juga akan meluncurkan komik yang akan hadir di platform Klaklik pada Desember tahun ini.

Sebagai informasi, KIKO dan Bima S, dua karakter ikonik dari serial animasi ‘KIKO’ yang diproduksi MNC Animation, turut hadir di turnamen esports internasional WCG (World Cyber Games) 2024 Festival yang dihelat di pada 31 Agustus- 1 September 2024 di ICE BSD, Tangerang.



Kedua karakter tersebut hadir di Booth MNC Games & Animation yang turut memeriahkan event WCG 2024. Menariknya, pengunjung bisa melakukan Meet N Greet dan foto bersama kedua karakter tersebut secara gratis!

