Intip Aktivitas Seru MNC Animation dan GAMES+ di Fombex 2024

JAKARTA - Kiko dan Lola akan menyapa penggemarnya lewat Meet & Greet MNC Animation dan GAMES+ dalam ajang Forever Mom & Baby Expo (Fombex) di Hall 3 ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 10-11 Agustus 2024.

Selain bertemu dua karakter animasi KIKO tersebut, pengunjung cilik bisa mengikuti ragam aktivitas menarik lainnya, seperti bermain game KIKO dari GAMES+, mewarnai, hingga menonton teaser film Zanna: Whisper of Volcano Isle.

“Lewat event ini, kami secara aktif mengajak anak-anak Indonesia mendukung produk dalam negeri seperti KIKO. Sehingga produk ini bisa dibanggakan,” ujar Suhendra Wijaya, Head of Marcomm MNC Animation.

Meet & Greet Kiko dan Lola di Fombex 2024. (Foto: MNC Media)

Agar Anda tak ketinggalan, catat jadwal Meet & Greet animasi KIKO di panggung utama Fombex 2024:

1.Kamis, 8 Agustus 2024, pukul 17.30 WIB-18.30 WIB

2.Jumat, 9 Agustus 2024, pukul 18.30 WIB-19.09 WIB

3.Sabtu, 10 Agustus 2024, pukul 15.30 WIB-16.00 WIB

Nielson Tanaya, Event Management Department Head ESI mengatakan, GAMES+ memperkenalkan game lokal yang tak sekadar menghibur namun juga mudah diakses dan dimainkan berbagai kempok suara.

MNC Animation gelar Meet & Greet KIKO di Fombex 2024. (Foto: Okezone/Ayu Utami)

“Dengan fokus pada edukasi dan inklusivitas, kami berharap, GAMES+ bisa membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk menikmati games lokal," ungkap Nielsen.

Karena itu, pastikan Anda mengunjungi Fombex 2024 bersama si kecil karena hanya tersisa dua hari lagi, 10-11 Agustus 2024. Di sini, ibu dan anak bisa menikmati berbagai kegiatan seru dan menarik.*

(SIS)