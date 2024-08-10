Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Aktivitas Seru MNC Animation dan GAMES+ di Fombex 2024

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |14:55 WIB
Intip Aktivitas Seru MNC Animation dan GAMES+ di Fombex 2024
Intip Aktivitas Seru MNC Animation dan GAMES+ di Fombex 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kiko dan Lola akan menyapa penggemarnya lewat Meet & Greet MNC Animation dan GAMES+ dalam ajang Forever Mom & Baby Expo (Fombex) di Hall 3 ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 10-11 Agustus 2024.
Selain bertemu dua karakter animasi KIKO tersebut, pengunjung cilik bisa mengikuti ragam aktivitas menarik lainnya, seperti bermain game KIKO dari GAMES+, mewarnai, hingga menonton teaser film Zanna: Whisper of Volcano Isle
“Lewat event ini, kami secara aktif mengajak anak-anak Indonesia mendukung produk dalam negeri seperti KIKO. Sehingga produk ini bisa dibanggakan,” ujar Suhendra Wijaya, Head of Marcomm MNC Animation.

Fombex 2024
Meet & Greet Kiko dan Lola di Fombex 2024. (Foto: MNC Media)

Agar Anda tak ketinggalan, catat jadwal Meet & Greet animasi KIKO di panggung utama Fombex 2024:
1.Kamis, 8 Agustus 2024, pukul 17.30 WIB-18.30 WIB
2.Jumat, 9 Agustus 2024, pukul 18.30 WIB-19.09 WIB
3.Sabtu, 10 Agustus 2024, pukul 15.30 WIB-16.00 WIB
Nielson Tanaya, Event Management Department Head ESI mengatakan, GAMES+ memperkenalkan game lokal yang tak sekadar menghibur namun juga mudah diakses dan dimainkan berbagai kempok suara. 

Fombex 2024. (Foto: Okezone/Ayu Utami)
MNC Animation gelar Meet & Greet KIKO di Fombex 2024. (Foto: Okezone/Ayu Utami)

“Dengan fokus pada edukasi dan inklusivitas, kami berharap, GAMES+ bisa membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk menikmati games lokal," ungkap Nielsen.
Karena itu, pastikan Anda mengunjungi Fombex 2024 bersama si kecil karena hanya tersisa dua hari lagi, 10-11 Agustus 2024. Di sini, ibu dan anak bisa menikmati berbagai kegiatan seru dan menarik.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152458/fombex_2025-Urog_large.jpg
KIKO Hadir di FOMBEX 2025, Nikmati Aktivitas Seru dan Gratis di Booth MNC Animation & Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045143/fombex_2024-LBOJ_large.jpg
Besok, Kiko dan Lola Gelar Meet & Greet di Fombex 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182003//animasi_kiko-QTln_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolts Revolution Part 2, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180616//animasi_kiko-PbXT_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolt’s Revolution Part 1, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179406//icc_2025-V0R9_large.JPG
Indonesia Comic Con x Anime Con 2025, MNC Animation & Games Hadirkan Aktivitas Seru dan Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179030//animasi_kiko-eTxc_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Exchange, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement