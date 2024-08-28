Sinopsis Film Hard Target 2, Perburuan Mematikan di Hutan Myanmar

JAKARTA - Sinopsis film Hard Target 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hard Target 2 adalah film aksi Amerika tahun 2016 yang disutradarai oleh Roel Reiné, dibintangi oleh Scott Adkins, Robert Knepper, Temuera Morrison, dan Rhona Mitra.

Film ini merupakan reboot atau sekuel dari film Hard Target tahun 1993 yang dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme sebagai seorang tunawisma Cajun yang berjuang melawan operasi perburuan manusia di New Orleans.

Dalam film baru ini, Adkins berperan sebagai mantan juara MMA yang ternama namun terpuruk, dan secara tidak sengaja dijadikan mangsa dalam permainan mematikan kucing dan tikus di hutan Myanmar.

Petarung MMA profesional Wes Baylor bertanding melawan Jonny Sutherland dalam pertandingan kejuaraan kelas welter di Chateau de Vegas Hotel. Merasa kecewa dengan penilaian juri, Baylor mencoba menjatuhkan Sutherland dengan pukulan keras namun secara tidak sengaja membunuhnya. Diliputi rasa bersalah, Baylor mengasingkan diri ke Thailand.

Enam bulan kemudian, Baylor masih dihantui oleh kematian Sutherland dan ikut serta dalam pertarungan klub bawah tanah. Seorang pria bernama Aldrich menyaksikan Baylor bertarung dan terkesan dengan kemampuannya, lalu menawarkan $1 juta untuk pertandingan pribadi satu kali di Myanmar. Setibanya di Myanmar, Baylor diberitahu bahwa ia akan menjadi korban dalam perburuan mematikan yang diorganisir oleh Aldrich.

Baylor hanya diberi sebotol air dan sabuk uang yang ternyata memiliki pelacak GPS tersembunyi di dalamnya. Tim pemburu terdiri dari Sofia, matador Esparto, desainer video game Landon, Maduka, Jacob "Texas" Zimling, putra Zimling Tobias, tangan kanan Aldrich, Madden, dan Aldrich sendiri. Selain itu, mereka juga didampingi oleh sekelompok tentara korup dari Angkatan Darat Myanmar.

Maduka menembak Baylor dengan senapan sniper di sebuah air terjun, tetapi Baylor menyelam ke dalam air, mendekati Maduka diam-diam, dan memukulnya hingga tewas. Saat melarikan diri, Baylor bertemu dengan seorang wanita lokal bernama Tha yang membantunya menuju perbatasan. Saat perburuan berlanjut, Aldrich memberikan motor yang dilengkapi senjata dan peluncur roket kepada para pemburu. Baylor bertarung melawan mereka dan berhasil merebut salah satu motor, meninggalkan Tha sendirian. Zimling dan Tobias mencoba membunuh Tha, tetapi Tobias tiba-tiba berubah pikiran dan melarikan diri.

Tha kemudian membunuh Zimling dengan parang, sementara Baylor bertarung melawan Sofia. Setelah membuatnya pingsan, Baylor berkumpul kembali dengan Tha dan mereka melarikan diri. Keduanya pergi ke rumah Tha untuk mengobati luka, di mana Baylor menemukan sesuatu yang aneh tentang Tha dan desanya.