HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Doorman, Pencurian Karya Seni Fenomenal

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |21:07 WIB
Sinopsis Film The Doorman, Pencurian Karya Seni Fenomenal
Sinopsis film The Doorman (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film The Doorman akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Doorman adalah film thriller aksi Amerika tahun 2020 yang disutradarai oleh Ryuhei Kitamura. 

Film ini dibintangi oleh Ruby Rose, Aksel Hennie, Rupert Evans, dan Jean Reno. Cerita tentang mantan Marinir yang kini bekerja sebagai penjaga pintu di apartemen mewah, yang harus melindungi saudara iparnya dan kedua anaknya dari sekelompok penjahat kejam yang mengincar karya seni berharga yang tersembunyi di dinding bangunan tersebut.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 24% berdasarkan 29 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4,2/10.

Sinopsis Film The Doorman
Sinopsis Film The Doorman

Sinopsis Film The Doorman

Di Bukares, Sersan Marinir Amerika Serikat Alexandra "Ali" Gorski ditugaskan untuk melindungi konvoi yang membawa putri duta besar. Para tentara bayaran bersenjata menyerang mereka, dan meskipun Ali bertarung dengan sengit dan efektif, mereka tetap berhasil membunuh duta besar, istrinya, dan putri mereka. Setelah kejadian ini, Ali meninggalkan Marinir dan kembali ke New York City. 

Pamannya, Pat, memberitahunya tentang pekerjaan di The Carrington Hotel di New York City tempat dia bekerja. Ali diterima bekerja dan bertugas bersama Borz, penjaga pintu lainnya. Ia kemudian menemukan bahwa suami dari almarhumah kakaknya, Profesor Jon Stanton, dan kedua anaknya, Max dan Lily, tinggal di sana. Jon dan Ali pernah menjalin hubungan saat Jon masih menikah dengan saudara perempuan Ali, yang kemudian ia tinggalkan dengan bergabung di Marinir. Ali diundang untuk makan malam Paskah bersama mereka.

Selama liburan Paskah, Borz membunuh Pat dengan palu godam, mengungkapkan bahwa Borz sebenarnya menyamar sebagai penjaga pintu untuk mencari lukisan-lukisan berharga yang tersembunyi di hotel. Sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Victor Dubois datang dan mengunci bangunan. Dubois, Borz, dan para anak buahnya menyerbu apartemen Bernard Hersch, yang menderita mutisme akinetik. 

 

