Sinopsis Film Hunter Killer, Pasukan AS Selamatkan Presiden Rusia

JAKARTA - Sinopsis film Hunter Killer akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hunter Killer adalah film thriller aksi Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Donovan Marsh, ditulis oleh Arne Schmidt dan Jamie Moss, dan didasarkan pada novel Firing Point karya Don Keith dan George Wallace yang diterbitkan pada tahun 2012.

Film ini dibintangi oleh Gerard Butler dan Gary Oldman, dengan Michael Nyqvist (dalam salah satu peran terakhirnya), Common, Linda Cardellini, dan Toby Stephens sebagai pemeran pendukung.

Ceritanya mengikuti kru kapal selam dan sekelompok pasukan Navy SEAL Amerika Serikat yang melakukan misi penyelamatan Presiden Rusia yang ditangkap dalam sebuah kudeta.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 37% berdasarkan 114 ulasan, dengan skor rata-rata 4,7/10.

Sinopsis Film Hunter Killer

Kapal selam kelas Los Angeles AS, USS Tampa Bay, menghilang saat sedang membayangi kapal selam kelas Akula Rusia, Konek, di Arktik. Laksamana Muda John Fisk memerintahkan Komandan Joe Glass, yang baru saja dipromosikan dan dikenal dengan pendekatannya yang tidak konvensional, untuk memimpin penyelidikan di atas kapal selam kelas Virginia, USS Arkansas.

Pada saat yang sama, Letnan Bill Beaman memimpin tim Navy SEAL dalam misi rahasia untuk mengamati pangkalan angkatan laut Rusia di Polyarny, Murmansk Oblast. Di pangkalan tersebut, tim SEAL menyaksikan Menteri Pertahanan, Laksamana Armada Dmitriy Durov, melakukan kudeta dan menangkap Presiden Rusia, Nikolai Zakarin. Mereka segera menyadari bahwa tujuan Durov adalah untuk memicu perang.

Tim SEAL nyaris tidak terdeteksi selama pemeriksaan penyadapan radio oleh pihak Rusia, namun Martinelli tertembak di kaki oleh seorang perwira Rusia yang menembak secara acak ke arah posisi tersembunyi mereka. Akibatnya, tim tersebut terpaksa meninggalkan Martinelli.

Sementara itu, USS Arkansas menemukan pemandangan yang mengerikan ketika mereka menemukan puing-puing USS Tampa Bay tanpa ada yang selamat. Selain itu, mereka juga menemukan kapal selam Rusia yang tenggelam, Konek, yang tampaknya rusak dari dalam, menunjukkan kemungkinan sabotase internal daripada serangan eksternal.

Situasi menjadi lebih buruk ketika mereka tiba-tiba diserang oleh kapal selam Rusia lainnya, Volkov, yang sebelumnya tersembunyi di bawah gunung es. Ternyata, Volkov adalah kapal selam yang menembakkan torpedo tanpa provokasi ke USS Tampa Bay. Namun, Arkansas berhasil membalas serangan dan menyelamatkan para penyintas Rusia dari Konek, termasuk komandan mereka, Kapten peringkat 2 Sergei Andropov.