Anugerah Komedi Indonesia 2024 Perdana Tayang di RCTI

JAKARTA - Anugerah Komedi Indonesia (Anukom) 2024 kembali hadir. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Anukom 2024 untuk pertama kalinya, Anukom 2024 ditayangkan di Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI).

Masih bekerjasama dengan Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PaSKI), Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI menyebut antusias.



"RCTI sebagai televisi Home of Awards atau rumahnya penghargaan, tentu menyambut baik kerjasama dengan Persatuan Seniman Komedi Indonesia dalam menyelenggarakan Anugerah Komedi Indonesia tahun ini yang merupakan gelaran ke-4 kalinya," Kata Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI.

Anugerah Komedi Indonesia 2024 Perdana Tayang di RCTI (Foto: Ayu Utami/Okezone)



Dini Putri juga menambahkan bahwa dengan tayangnya Anukom di RCTI sebagai rumah yang tepat.



"Saya rasa RCTI sebagai televisi itu seperti rumah sebagai pihak yang entertainment ini dalam rangka pertama apresiasi komedian," tambah Dini Putri.



Jarwo Kwat selaku Ketua Umum PasKI mengaku bangga bisa bekerja sama dengan RCTI untuk Anukom yang ke-4 ini.



“Pastinya kami (PaSKI) merasa bangga dan senang dapat bekerjasama dengan RCTI dalam perhelatan Anugerah Komedi Indonesia yang untuk ke-4 kalinya," ungkap Jarwo Kwat.



Sudah sepantasnya PaSKI selaku organisasi yang mewadahi seluruh komedian Indonesia menggelar ajang penghargaan Anugerah Komedi Indonesia yang menjadi bentuk apresiasi kepada para komedian Tanah Air yang telah menghibur masyarakat Indonesia dengan guyonan-guyonan berkualitas tentunya," sambungnya.



Sebagai informasi, Anukom ke-4 tahun 2024 menghadirkan beberapa kategori nominasi penghargaan yang terbagi dalam dua kategori utama, yakni Kategori Terfavorit dan Kategori Terpilih.