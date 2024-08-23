Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 21

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |09:44 WIB
Sinopsis sinetron Cinta Yasmin Episode 21 (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 21 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode kali ini, Alysa dibawa ke rumah sakit setelah insiden berbahaya di vila. 

Dalam keadaan ini, Alysa melihat peluang untuk mendekati Romeo, yang terpaksa mengikuti keinginannya. Di sisi lain, Baskara dan Ajeng sangat cemas tentang kondisi Alysa. 

Baskara kemudian berbicara dengan Romeo mengenai kampanye rumah sakit yang akan datang. Ketika Romeo belum menemukan model yang sesuai, Alysa menawarkan diri, dan Baskara langsung menyetujuinya.

Sementara itu, Yasmin secara tidak sengaja menemukan dompet milik Romeo yang terjatuh. Ia hampir melihat foto orang tua Romeo di dalam dompet itu, yang mengingatkannya pada foto keluarganya yang pernah ia temukan di tempat sampah kantor. 

Ketika Yasmin mencoba memeriksa rekaman CCTV, ia merasa kecewa karena kamera tidak merekam lokasi penemuan foto tersebut. Rasa ingin tahunya semakin meningkat, terutama setelah mengetahui bahwa Romeo dan Rangga diperlakukan berbeda oleh Baskara. 

Hal ini membuatnya ingin menyelidiki lebih lanjut tentang keluarga Cakradinata. Saat Yasmin mengembalikan dompet Romeo ke apartemennya, hujan deras tiba-tiba turun, dan Romeo memintanya untuk menunggu hingga hujan reda.

Di tempat lain, Rangga berusaha membalas tindakan Eric dan Alex yang hampir membahayakan Alysa. Ia mengirim orang untuk menangkap mereka dan membawanya ke kantor polisi. Namun, meskipun Rangga melakukan semua ini demi Alysa, Baskara tidak memberikan pujian. 

Sebaliknya, ia malah memuji Romeo yang merawat Alysa, membuat Rangga semakin frustrasi. Di sisi lain, Prasetyo mengikuti Saka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun, ia kehilangan jejak ketika seorang pengemis menghalanginya. Tak lama kemudian, Dyah datang ke kantor Yasmin dan tanpa sengaja bertabrakan dengan Saka. Prasetyo melihat kejadian itu dan semakin curiga bahwa Saka adalah anak dari Ratih dan Yoga, terutama setelah melihat reaksi Saka terhadap Dyah.

 

