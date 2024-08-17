Sinopsis Film Tenet, Karya Apik Christopher Nolan

JAKARTA - Sinopsis film Tenet akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Tenet adalah film thriller aksi fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2020, ditulis dan disutradarai oleh Christopher Nolan.

Film ini dibintangi oleh John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, dan Kenneth Branagh. Ceritanya mengikuti seorang mantan agen CIA yang direkrut ke dalam sebuah organisasi rahasia, yang ditugaskan untuk melacak asal-usul objek-objek yang bergerak mundur melalui waktu serta kaitannya dengan serangan dari masa depan ke masa kini.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 69% dari 376 kritikus memberi Tenet ulasan positif, dengan peringkat rata-rata 6,9/10.

Sinopsis Film Tenet

Sinopsis Film Tenet

Pada tanggal 14, sang Protagonis memimpin misi rahasia CIA selama pengepungan teroris palsu di sebuah Opera House di Kyiv. Ia diselamatkan oleh seorang agen bertopeng yang mengenakan jimat merah. Protagonis berhasil mengambil sebuah artefak, namun timnya tertangkap dan disiksa. Ia menelan pil bunuh diri, tetapi terbangun dan mendapati bahwa itu hanya tipuan—sebuah tes yang hanya ia yang berhasil lolos.

Ia kemudian direkrut oleh "Tenet", sebuah organisasi rahasia yang memberikan informasi tentang objek-objek dengan entropi "terbalik" yang bergerak mundur dalam waktu. Bersama rekannya, Neil, ia melacak amunisi terbalik ke Priya Singh, seorang pedagang senjata di Mumbai.

Priya mengungkapkan bahwa ia adalah anggota Tenet, dan orang yang membalik pelurunya adalah oligarki Rusia, Andrei Sator, yang berkomunikasi dengan masa depan. Istri Sator yang terasing, Kat Barton, adalah seorang penilai seni yang mengesahkan sebuah karya Goya palsu oleh temannya, Arepo. Sator membeli Goya tersebut di lelang dengan keyakinan bahwa itu asli, lalu menggunakannya untuk memeras Kat agar tetap bersamanya.

Untuk mendapatkan bantuan Kat, Protagonis dan Neil berusaha mencuri Goya dari fasilitas penyimpanan Sator di Bandara Oslo, tetapi mereka digagalkan oleh dua pria bertopeng yang muncul dari sisi berlawanan sebuah mesin. Di Mumbai, Priya menjelaskan bahwa mesin itu adalah "turnstile"—sebuah perangkat yang membalikkan entropi. Kedua pria itu adalah orang yang sama, tetapi bergerak dalam arah yang berlawanan dalam waktu. Ia juga mengungkapkan bahwa antek Sator telah menyabotase tim CIA Protagonis, tetapi KORD berhasil mendapatkan artefak tersebut, yaitu 3/4 kg plutonium untuk senjata.

Percaya bahwa Protagonis telah menghancurkan lukisan Goya palsu tersebut, Kat memperkenalkannya kepada Sator di Italia. Sator setuju untuk membantu mencuri artefak itu. Protagonis dan Neil berhasil mencuri artefak tersebut di Tallinn, tetapi mereka disergap oleh Sator yang bergerak mundur dan menahan Kat sebagai sandera.