Sinopsis Film Jarhead, Rusaknya Mental Tentara AS di Perang Teluk Persia

JAKARTA - Sinopsis film Jarhead akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Jarhead adalah film drama perang biografi Amerika yang dirilis pada tahun 2005, berdasarkan memoar tahun 2003 dengan judul yang sama karya Anthony Swofford.

Film ini mengisahkan tentang pengalaman Anthony Swofford selama bertugas di Korps Marinir Amerika Serikat selama Perang Teluk Persia. Disutradarai oleh Sam Mendes, film ini dibintangi oleh Jake Gyllenhaal sebagai Swofford, dengan Jamie Foxx, Peter Sarsgaard, Lucas Black, dan Chris Cooper sebagai pemeran pendukung.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat skor 60% berdasarkan 199 ulasan, dengan peringkat rata-rata 6,4/10.

Sinopsis Film Jarhead

Pada tahun 1989, Anthony "Swoff" Swofford, mengikuti pelatihan dasar di Korps Marinir Amerika Serikat sebelum ditempatkan di Camp Pendleton, California. Mengaku bahwa dia bergabung dengan militer karena "tersesat dalam perjalanan menuju perguruan tinggi," Swofford menemukan bahwa waktu di Camp Pendleton sangat sulit dan ia kesulitan menjalin pertemanan.

Swofford berpura-pura sakit untuk menghindari tanggung jawabnya, Staff Sergeant Sykes, seorang instruktur yang berpengalaman, melihat potensi dalam dirinya dan menawarkan kesempatan bagi Swofford untuk mengikuti kursus Scout Sniper yang kompetitif.

Setelah menjalani pelatihan yang sangat berat, delapan Marinir berhasil lulus, termasuk Swofford, yang kini menjadi seorang sniper, dan teman sekamarnya, Corporal Alan Troy, yang menjadi pengintainya. Ketika Kuwait diserang oleh Irak, unit Swofford dikerahkan ke Semenanjung Arab sebagai bagian dari "Operasi Desert Shield" dalam Perang Teluk (1990-1991).

Bersemangat untuk terjun ke medan pertempuran, para Marinir merasa bosan dengan pelatihan dasar, latihan yang berulang, dan tugas rutin. Kebosanan tersebut mendorong mereka untuk membicarakan tentang pacar dan istri yang tidak setia yang menunggu mereka di rumah. Mereka bahkan mendirikan papan buletin dengan foto-foto yang telah dianotasi, mengungkapkan tindakan tidak setia yang dilakukan oleh para wanita tersebut, yang dikenal dengan istilah slang militer sebagai "Jodie Wall."

Swofford mendapatkan alkohol secara ilegal dan mengadakan pesta Natal dadakan, serta mengatur agar Fergus menggantikan tugas penjagaannya supaya dia bisa merayakan pesta tersebut. Namun, Fergus secara tidak sengaja membakar sebuah tenda saat memasak sosis, yang kemudian memicu api pada peti suar, membangunkan seluruh kamp, dan membuat Staff Sergeant Sykes marah besar. Setelah kejadian itu, bukannya menyalahkan Fergus, Swofford justru menerima tanggung jawab penuh atas insiden tersebut.