Samuel Zylgwyn Bakal Beradu Akting dengan Amanda Manopo di Sinetron Cinta Yasmin

BOGOR - Samuel Zylgwyn ikut memerankan sinetron terbaru RCTI yang diproduksi MNC Pictures. Berjudul Cinta Yasmin, dalam sinetron ini Samuel akan memainkan peran sebagai Rangga dan beradu akting dengan beberapa artis lain, salah satunya Amanda Manopo.



Ikut hadir dalam syukuran penayangan perdana Cinta Yasmin, Samuel pun turut menyaksikan episode perdana sinetron yang diperankannya tersebut. Menurutnya, episode pertama menghasilkan cerita yang menarik yang bisa ditunggu oleh penonton layar kaca televisi Indonesia.



"Mainnya bagus, gambarnya bagus, cerita menarik dan mudah-mudahan kerja keras semua bisa diterima para penonton," kata Samuel, Senin, 5 Agustus 2024.

Samuel Zylgwyn Bakal Beradu Akting dengan Amanda Manopo di Sinetron 'Cinta Yasmin' (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)



Ia bahkan mengaku puas bisa memainkan peran Rangga. Bahkan menurutnya tidak butuh waktu khusus untuk menemukan chemistry dengan pemain-pemain lainnya.



"Kita ngobrol-ngobrol aja, semua pemain ngobrol standar lah enggak lama. Yang jelas kalau hobinya sama pasti lebih cepat dekatnya," kata Samuel.



Samuel mengaku peran ini terasa mudah lantaran juga memiliki kru-kru yang tampil hebat dan bisa mengarahkan pemain-pemainnya. Ia berharap agar apa yang diperankannya bisa memuaskan hati masyarakat.



"So far karena dari pihak director juga bagus ngarahinnya, jadi messagenya sampai ke kita ke pemain dan kita bisa sampaikan ke audience," tutupnya.