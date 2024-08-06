Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Samuel Zylgwyn Bakal Beradu Akting dengan Amanda Manopo di Sinetron Cinta Yasmin

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |15:58 WIB
Samuel Zylgwyn Bakal Beradu Akting dengan Amanda Manopo di Sinetron <i>Cinta Yasmin</i>
Samuel Zylgwyn Bakal Beradu Akting dengan Amanda Manopo di Sinetron 'Cinta Yasmin' (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Samuel Zylgwyn ikut memerankan sinetron terbaru RCTI yang diproduksi MNC Pictures. Berjudul Cinta Yasmin, dalam sinetron ini Samuel akan memainkan peran sebagai Rangga dan beradu akting dengan beberapa artis lain, salah satunya Amanda Manopo.

Ikut hadir dalam syukuran penayangan perdana Cinta Yasmin, Samuel pun turut menyaksikan episode perdana sinetron yang diperankannya tersebut. Menurutnya, episode pertama menghasilkan cerita yang menarik yang bisa ditunggu oleh penonton layar kaca televisi Indonesia.

"Mainnya bagus, gambarnya bagus, cerita menarik dan mudah-mudahan kerja keras semua bisa diterima para penonton," kata Samuel, Senin, 5 Agustus 2024.

Sinetron Cinta Yasmin (Foto: Jonathan Simanjuntak)
Samuel Zylgwyn Bakal Beradu Akting dengan Amanda Manopo di Sinetron 'Cinta Yasmin' (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)


Ia bahkan mengaku puas bisa memainkan peran Rangga. Bahkan menurutnya tidak butuh waktu khusus untuk menemukan chemistry dengan pemain-pemain lainnya.

"Kita ngobrol-ngobrol aja, semua pemain ngobrol standar lah enggak lama. Yang jelas kalau hobinya sama pasti lebih cepat dekatnya," kata Samuel.


Samuel mengaku peran ini terasa mudah lantaran juga memiliki kru-kru yang tampil hebat dan bisa mengarahkan pemain-pemainnya. Ia berharap agar apa yang diperankannya bisa memuaskan hati masyarakat.

"So far karena dari pihak director juga bagus ngarahinnya, jadi messagenya sampai ke kita ke pemain dan kita bisa sampaikan ke audience," tutupnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement