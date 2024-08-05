Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jadi Wibu, Endy Arfian Tertantang Main di Film Dosen Ghaib

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |00:32 WIB
A
A
A

JAKARTA - Endy Arfian menceritakan proyek film terbarunya produksi Dee Company, berjudul Dosen Ghaib: Sudah Malam atau Sudah Tahu. Dalam film yang disutradarai oleh Guntur Soeharjanto, Endy berperan sebagai Fatah.

Fatah merupakan seorang wibu atau penggemar anime, kartun asal Jepang. Karakter Fatah digambarkan memiliki imajinasi yang sangat liar, sering membayangkan kejadian dalam anime sebagai kenyataan.

"Aku berperan sebagai Fatah. Menurut aku, karakternya unik karena dia hidup di dunianya sendiri. Dia itu wibu, gila anime. Imajinasi dia sangat liar, penuh dengan fantasi, bahkan sering membayangkan hal-hal dari anime atau buku yang dia baca menjadi nyata," kata Endy Arfian.

Jadi Wibu, Endy Arfian Tertantang Main di Film Dosen Ghaib
Jadi Wibu, Endy Arfian Tertantang Main di Film Dosen Ghaib

Endy mengakui bahwa karakter Fatah sangat bertolak belakang dengan dirinya. Hal ini membuatnya mengalami kesulitan dalam memerankan karakter tersebut.

"Aku susah banget memerankan karakter wibu karena ini karakter yang paling beda dari yang pernah aku perankan," ungkap Endy.

Endy juga harus bekerja ekstra keras untuk mendalami karakter Fatah yang digambarkan sebagai wibu akut.

"Aku risetnya pun juga susah. Meskipun aku suka nonton anime dan hal-hal berbau anime, tapi aku nggak sampai di level itu. Fatah ini wibu akut," jelasnya.

Endy menggambarkan bahwa karakter Fatah sangat terobsesi dengan anime, bahkan kamarnya penuh dengan poster anime dan segala hal yang berhubungan dengan anime, termasuk tempat tidurnya.

"Setiap hari, apapun berhubungan dengan anime. Di kamarnya ada poster-poster anime, bahkan kasurnya harus ada anime-nya," lanjut Endy.

 

1 2
