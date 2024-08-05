Sinopsis Film 21 Bridges, Cara Radikal Chadwick Boseman Meringkus Penjahat

JAKARTA - Sinopsis film 21 Bridges akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 21 Bridges adalah film thriller aksi Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh Brian Kirk dan ditulis oleh Adam Mervis dan Matthew Michael Carnahan, berdasarkan cerita oleh Mervis.

Film ini dibintangi oleh Chadwick Boseman sebagai Detektif NYPD yang menutup 21 jembatan sungai di Manhattan untuk menangkap dua tersangka pembunuh polisi, yang diperankan oleh Stephan James dan Taylor Kitsch. Sienna Miller, Keith David, dan J. K. Simmons tampil dalam peran pendukung.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 54% dari 139 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 5,5/10.

Sinopsis Film 21 Bridges

Andre Davis (Chadwick Boseman) adalah seorang Detektif NYPD yang sukses seperti ayahnya. Sang ayah, dibunuh saat bertugas ketika Andre berusia 13 tahun. Berjuang dengan bayangan sang ayahnya, Davis mendapatkan reputasi karena membunuh penjahat selama bertahun-tahun, meskipun ia mengklaim semua itu dilakukan untuk membela diri dan tidak nyaman dengan label tersebut.

Suatu malam, Michael Trujillo dan Ray Jackson, dua penjahat kecil dan mantan tentara, mencoba mencuri 30 kilogram kokain dari sebuah toko anggur di Brooklyn. Namun, mereka menemukan 300 kilogram kokain, dan ketika sekelompok petugas dari Precinct ke-85 NYPD tiba, Ray menembak mereka dalam baku tembak, membunuh tujuh orang dan melukai seorang lagi yang kemudian meninggal di rumah sakit.

Setelah Michael dan Ray melarikan diri ke Manhattan dengan 50 kilogram, Michael menegur Ray karena membahayakan mereka dengan membunuh polisi. Ditugaskan untuk menangani kasus ini, Davis dan Detektif Narkotika NYPD, Frankie Burns, berselisih dengan Sersan Butchco dan Sersan Dugan, yang mencoba membiarkan Agen Khusus FBI mengambil alih kasus tersebut.

Dengan alasan bahwa para penjahat harus menjual kokain di Manhattan sebelum melarikan diri dari negara bagian, Davis mendapat persetujuan enggan dari Wakil Walikota, FBI, dan kepala precinct, Kapten McKenna, untuk mengunci Pulau Manhattan hingga pukul 5 pagi.