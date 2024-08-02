Advertisement
Saat Rangga Nattra Buat Naomi Zaskia Deg-degan dalam Just Wanna Say I Love U

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |19:07 WIB
Saat Rangga Nattra Buat Naomi Zaskia Deg-degan dalam Just Wanna Say I Love U
Saat Rangga Nattra Buat Naomi Zaskia Deg-degan dalam Just Wanna Say I Love U. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Naomi Zaskia menunjukkan skill aktingnya lewat Episode Diam series Just Wanna Say I Love U. Dalam episode tersebut, dia beradu akting dengan Rangga Nattra yang berperan sebagai Rama.

Episode Diam bertutur tentang kehidupan Kinan yang terjebak dalam sebuah hubungan toxic dengan sang kekasih yang memiliki temperamen buruk dan merupakan penjual barang terlarang.

Salah satu sorotan utama dalam episode ini adalah adegan-adegan berani antara Kinan (Naomi Zaskia) dan Rama (Rangga Nattra). Naomi dan Rangga menunjukkan chemistry apik dalam melakoni adegan tersebut.

Naomi mengaku, perannya sebagai Kinan memberikan pengalaman berbeda dan menantang baginya. “Wah, setiap scene dalam episode Diam ini memiliki kisah dan emosinya masing-masing,” tuturnya.

Saat Rangga Natra Buat Naomi Zaskia Deg-degan dalam Just Wanna Say I Love U. (Foto: MNC Media)
Saat Rangga Natra Buat Naomi Zaskia Deg-degan dalam Just Wanna Say I Love U. (Foto: MNC Media)

Sang aktris menambahkan, “Scene di mana Kinan dan Rama cekcok adalah adegan penuh emosi. Rasanya, deg-degan banget karena cukup emosional. Jadi, aku tidak mau mengecewakan melakoni adegan itu.”

