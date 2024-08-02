Saat Rangga Nattra Buat Naomi Zaskia Deg-degan dalam Just Wanna Say I Love U

JAKARTA – Naomi Zaskia menunjukkan skill aktingnya lewat Episode Diam series Just Wanna Say I Love U. Dalam episode tersebut, dia beradu akting dengan Rangga Nattra yang berperan sebagai Rama.

Episode Diam bertutur tentang kehidupan Kinan yang terjebak dalam sebuah hubungan toxic dengan sang kekasih yang memiliki temperamen buruk dan merupakan penjual barang terlarang.

Salah satu sorotan utama dalam episode ini adalah adegan-adegan berani antara Kinan (Naomi Zaskia) dan Rama (Rangga Nattra). Naomi dan Rangga menunjukkan chemistry apik dalam melakoni adegan tersebut.

Naomi mengaku, perannya sebagai Kinan memberikan pengalaman berbeda dan menantang baginya. “Wah, setiap scene dalam episode Diam ini memiliki kisah dan emosinya masing-masing,” tuturnya.

Sang aktris menambahkan, “Scene di mana Kinan dan Rama cekcok adalah adegan penuh emosi. Rasanya, deg-degan banget karena cukup emosional. Jadi, aku tidak mau mengecewakan melakoni adegan itu.”