Pacaran 7 Tahun, Yasmin Napper Diselingkuhi 3 Kali dalam Series Just Wanna Say I Love U

JAKARTA – Yasmin Napper berbagi kisahnya diselingkuhi tiga kali oleh sang kekasih dalam episode Salah series Just Wanna Say I Love U. Dalam episode tersebut, dia akan beradu akting dengan Michael Olindo.

Diceritakan, Nora (Yasmin Napper) dan Alfie (Michael Olindo) menjalin asmara sejak 7 tahun silam. Namun selama hubungan mereka, Alfie selalu merasa tak puas dengan satu perempuan.

Bahkan Alfie merasa bangga dengan sifat playboynya tersebut. Di balik sikap dingin dan egoisnya, Alfie ternyata menyimpan rasa bersalah kepada Nora yang diakuinya sebagai perempuan sempurna sebagai pasangan.

Pacaran 7 Tahun, Yasmin Napper Diselingkuhi 3 Kali dalam Series Just Wanna Say I Love U. (Foto: MNC Media)

Meski sudah mengetahui perselingkuhan sang kekasih, namun Nora memilih untuk bertahan dalam hubungan tersebut. Lalu akankah Nora memaafkan Alfie? Atau dia akan meninggalkan pria tersebut dan memulai hubungan baru?

Asmara Alfie dan Nora bisa Anda tonton selengkapnya dalam series Just Wanna Say I Love U di Vision+. Anda bisa mengunduh aplikasinya di App Store dan Play Store atau silakan mengakses www.visionplus.id.

Episode 1 dan 2 series ini bisa Anda tonton gratis, sementara lanjutan episodenya bisa diakses dengan berlangganan Vision+ Premium dan Vision+ Premium Sports. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)