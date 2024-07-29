Alasan Sutradara Garap Series Just Wanna Say I Love U yang Terinspirasi dari Lagu Band Potret

JAKARTA - Series Vision+ Originals 'Just Wanna Say I Love U' berhasil menarik perhatian banyak penggemar. Pasalnya, tak hanya dibintangi oleh artis muda berbakat, series ini juga terbilang unik lantaran mengusung delapan kisah berbeda yang terinspirasi dari lagu band legendaris Potret, yang divokalisi oleh Melly Goeslaw.



Zacky Aulia El Syahiq, sang sutradara, mengaku sangat antusias terlibat dalam proyek series Just Wanna Say I Love U. Baginya, kesempatan untuk mengadaptasi lagu-lagu legendaris Potret menjadi sebuah series adalah sebuah kehormatan.

"Sebenarnya kalo ngomongin kenapa tertarik bergabung? Ya tertarik banget, karena bagi generasi saya, Potret termasuk band yang legendaris.” ujar Zacky. “Apalagi ini mengangkat dan kolaborasi dengan nama-nama besar seperti Teh Melly, Mas Anto, dan Mas Aksan” lanjutnya.



Kolaborasi antara dunia musik dan visual dalam series ini memang memberikan nuansa yang segar. Dengan mengambil lirik lagu band Potret sebagai titik awalnya, Just Wanna Say I Love U berhasil menciptakan cerita-cerita yang relatable dan dekat dengan hati para penonton.



Setiap episode menghadirkan kisah cinta yang unik, dengan bumbu drama dan konflik yang membuat penonton penasaran. Selain mengangkat kisah cinta, series ini juga seakan menjadi potret generasi muda dengan segala kompleksitas masalah yang mereka hadapi.



Melalui karakter-karakter yang dihadirkan, penonton diajak untuk merenung dan memahami lebih dalam tentang perasaan cinta, persahabatan, keluarga dan pencarian jati diri.