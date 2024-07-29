Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Alasan Sutradara Garap Series Just Wanna Say I Love U yang Terinspirasi dari Lagu Band Potret

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |18:00 WIB
Alasan Sutradara Garap Series <i>Just Wanna Say I Love U</i> yang Terinspirasi dari Lagu Band Potret
Alasan Sutradara Garap Series 'Just Wanna Say I Love U' yang Terinspirasi dari Lagu Band Potret (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Series Vision+ Originals 'Just Wanna Say I Love U' berhasil menarik perhatian banyak penggemar. Pasalnya, tak hanya dibintangi oleh artis muda berbakat, series ini juga terbilang unik lantaran mengusung delapan kisah berbeda yang terinspirasi dari lagu band legendaris Potret, yang divokalisi oleh Melly Goeslaw. Kamu sudah bisa nonton semua episoenya dengan klik di sini.

Zacky Aulia El Syahiq, sang sutradara, mengaku sangat antusias terlibat dalam proyek series Just Wanna Say I Love U. Baginya, kesempatan untuk mengadaptasi lagu-lagu legendaris Potret menjadi sebuah series adalah sebuah kehormatan.

Alasan Sutradara Garap Series 'Just Wanna Say I Love U' yang Terinspirasi dari Lagu Band Potret (Foto: MNC Media)


"Sebenarnya kalo ngomongin kenapa tertarik bergabung? Ya tertarik banget, karena bagi generasi saya, Potret termasuk band yang legendaris.” ujar Zacky. “Apalagi ini mengangkat dan kolaborasi dengan nama-nama besar seperti Teh Melly, Mas Anto, dan Mas Aksan” lanjutnya.

Kolaborasi antara dunia musik dan visual dalam series ini memang memberikan nuansa yang segar. Dengan mengambil lirik lagu band Potret sebagai titik awalnya, Just Wanna Say I Love U berhasil menciptakan cerita-cerita yang relatable dan dekat dengan hati para penonton.


Setiap episode menghadirkan kisah cinta yang unik, dengan bumbu drama dan konflik yang membuat penonton penasaran. Selain mengangkat kisah cinta, series ini juga seakan menjadi potret generasi muda dengan segala kompleksitas masalah yang mereka hadapi.

Melalui karakter-karakter yang dihadirkan, penonton diajak untuk merenung dan memahami lebih dalam tentang perasaan cinta, persahabatan, keluarga dan pencarian jati diri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181499/microdrama_kesempatan_kedua-sorR_large.jpg
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/598/3181263/ternyata_aku_mencintaimu-UkX0_large.jpg
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179206/still_single-gUpX_large.jpg
4 Alasan Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179309/still_single-3p1j_large.jpg
Rahasia Besar Terungkap di Episode 3 Series VISION+ Still Single, Siapa Sebenarnya Maya? 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement