Baru Kenal Ko Apex Setahun, Dinar Candy Bingung saat Diincar untuk Beri Keterangan

JAMBI - Dinar Candy memberi penegasan soal ketidakterlibatannya dalam kasus kapal dan tugboat yang digelapkan serta dipalsukan oleh Ko Apex. Bukan tanpa sebab, pasalnya Dinar sendiri baru mengenal sosok Affandi Susilo alias Ko Apex satu tahun belakangan ini, sehingga dia sama sekali tak tahu soal kasus tersebut.



Selain itu, Dinar pun merasa bahwa seharusnya yang dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan terkait kasus Ko Apex bukanlah dirinya. Melainkan orang-orang yang terlebih dahulu kenal dan dekat dengan Ko Apex sebelum dirinya.



"Aku kenal Ko Apex aja belum satu tahun. Jadi kalau ngincar-ngincar aku terus, 'Dinar terlibat, Dinar terlibat', yang sebelumnya lah, Bos. Jangan Dinar terus," tegasnya.

Baru Kenal Ko Apex Setahun, Dinar Candy Bingung saat Diincar untuk Beri Keterangan (Foto: Instagram/dinar_candy)



"Kasus ini kan kayak teman Ko Ape itu ada yang lebih besar dari ini, karena di sana tidak ada selebriti tidak dinaikkan," sambungnya.



Sementara itu, Dinar pun merasa tak suka saat muncul tudingan bahwa kehidupannya disokong oleh Ko Apex. Sebab selama ini, Dinar tak pernah menggantungkan hidupnya pada sang kekasih, lantaran memiliki penghasilan sendiri.



"Jangan menjatuhkan. Kayak aku dimodali Ko Apex, padahal aku kerja. Seminggu tur dua kali. Dulu sebelum media menghancurkan nama saya, seminggu bisa empat kali (tur)," paparnya.

Sebagaimana diketahui, Dinar Candy dipanggil oleh Mapolda Jambi pada Rabu, 31 Juli 2024. Wanita yang berprofesi sebagai Disk Jockey (DJ) itu bahkan diperiksa selama 6 jam dan mendapat 20 pertanyaan.