Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinar Candy Bantah Keterlibatannya di Kasus Ko Apex

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |08:15 WIB
Dinar Candy Bantah Keterlibatannya di Kasus Ko Apex
Dinar Candy Bantah Keterlibatannya di Kasus Ko Apex (Foto: Instagram/dinar_candy)
A
A
A

JAMBI - Dinar Candy baru saja menjalani pemeriksaan di Mapolda Jambi terkait kasus kapal dan tugboat yang digelapkan serta dipalsukan oleh Ko Apex. Usai diperiksa selama 6 jam dan menjawab sedikitnya 20 pertanyaan, Dinar pun diizinkan untuk pulang.

Terkait pemeriksaan Disc Joki (DJ) seksi tersebut di Mapolda Jambi, kuasa hukumnya mengatakan bahwa Dinar tidak terlibat dalam kasus Ko Apex.


"Bawa klien kami, Bu Dinar tidak ada kaitan sama sekali apa pun dalam perkara yang diusut oleh pihak penyidik ditreskrimum Polda Jambi," ujar Bagus Rahman saat mendampingi DC di Mapolda Jambi, Rabu, 31 Juli 2024.

Dinar Candy (Foto: Azhari Sultan/Okezone)
Dinar Candy Bantah Keterlibatannya di Kasus Ko Apex (Foto: Azhari Sultan/Okezone)


Dia juga menerangkan, kedatangan ke Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Jambi.

"Untuk memenuhi surat panggilan yang pertama. Dimana ditentukan hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024," ungkapnya.


Dari semua pertanyaan penyidik, katanya, sudah diberi tanggapan dan disertai alat bukti dalam keterangan tersebut.

Sedangkan Dinar Candy mengaku baru kenal kekasihnya tersebut belum ada 1 tahun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/205/3060237/3_queens-T1Ue_large.jpg
Dinar Candy, Ucie Sucita, dan Cupi Cupita Gaungkan Dangdut Kekinian Lewat 3 Queens
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057104/dinar_candy-oCqB_large.jpg
Dinar Candy Lulus Kuliah, Kini Sandang Gelar Sarjana Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3048741/dinar_candy_dan_ko_apex-DSXh_large.jpg
Ko Apex Bebas Usai 60 Hari Jadi Tahanan Polda Jambi, Statusnya Masih Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045020/dinar_candy-ONQG_large.jpg
Alami Sejumlah Teror, Dinar Candy Sambangi Polres Jaksel Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3044936/dinar_candy-haov_large.jpg
Dinar Candy Akan Minta Bantuan Komnas Perempuan Terkait Dugaan Teror yang Dialaminya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044557/dinar_candy-Zk4W_large.jpg
Dinar Candy Alami Intimidasi hingga Serangan Mistis, Buntut Kasus Penggelapan Ko Apex
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement