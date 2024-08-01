Dinar Candy Bantah Keterlibatannya di Kasus Ko Apex

JAMBI - Dinar Candy baru saja menjalani pemeriksaan di Mapolda Jambi terkait kasus kapal dan tugboat yang digelapkan serta dipalsukan oleh Ko Apex. Usai diperiksa selama 6 jam dan menjawab sedikitnya 20 pertanyaan, Dinar pun diizinkan untuk pulang.

Terkait pemeriksaan Disc Joki (DJ) seksi tersebut di Mapolda Jambi, kuasa hukumnya mengatakan bahwa Dinar tidak terlibat dalam kasus Ko Apex.



"Bawa klien kami, Bu Dinar tidak ada kaitan sama sekali apa pun dalam perkara yang diusut oleh pihak penyidik ditreskrimum Polda Jambi," ujar Bagus Rahman saat mendampingi DC di Mapolda Jambi, Rabu, 31 Juli 2024.

Dinar Candy Bantah Keterlibatannya di Kasus Ko Apex (Foto: Azhari Sultan/Okezone)



Dia juga menerangkan, kedatangan ke Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Jambi.



"Untuk memenuhi surat panggilan yang pertama. Dimana ditentukan hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024," ungkapnya.



Dari semua pertanyaan penyidik, katanya, sudah diberi tanggapan dan disertai alat bukti dalam keterangan tersebut.



Sedangkan Dinar Candy mengaku baru kenal kekasihnya tersebut belum ada 1 tahun.