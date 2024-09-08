Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dinar Candy, Ucie Sucita, dan Cupi Cupita Gaungkan Dangdut Kekinian Lewat 3 Queens

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |23:45 WIB
Dinar Candy, Ucie Sucita, dan Cupi Cupita Gaungkan Dangdut Kekinian Lewat 3 Queens
Dinar Candy, Ucie Sucita, dan Cupi Cupita Gaungkan Dangdut Kekinian Lewat 3 Queens (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tiga penyanyi kenamaan, Dinar Candy, Ucie Sucita dan Cupi Cupita membuat proyek grup vokal dangdut bernama 3 Queens. Lewat 3 Queens, Dinar, Ucie dan Cupi mengaku ingin menggaungkan dangdut kekinian.

Hal itu membuat mereka pun langsung menunjukan keseriusannya di industri musik dengan merilis sebuah single remake. Adapun single 3 Queens yang dirilis Dinar Candy dkk berjudul Orang Yang Salah milik Luvia Band.

Ketiganya meramu lagu ini menjadi nuansa musik dangdut kekinian.

3 Queens (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
Dinar Candy, Ucie Sucita, dan Cupi Cupita Gaungkan Dangdut Kekinian Lewat 3 Queens (Foto: Ravie Wardani/Okezone)


"Lagu ini menceritakan soal kita memperjuangkan cinta, tapi karena salah orang, jadi nggak nemu, karena sama orangnya nggak tepat. Kalau dia bukan buat kita, kita harus ikhlas," ujar Dinar Candy menceritakan lagu remake-nya, di Kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Ucie Sucita selaku salah satu personel 3 Queens mengatakan grup vokal barunya ini bisa dinikmati semua kalangan. Ini merujuk dari genre dangdut yang semakin diminati kalangan anak muda.

"Kita pengin 3 Queens ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Bukan hanya beberapa kalangan aja, tapi seluruh kalangan. Apalagi sebentar lagi kan bakal banyak panggung-panggung nih, kayaknya nggak ada salahnya kita sebagai entertainer bisa memberikan karya baru yang fresh supaya ada cuci mata baru," ucapnya.

Lebih lanjut, Dinar Candy mengatakan ia dan kedua personel 3 Queens lainnya memadukan karakter vokal masing-masing.

 

