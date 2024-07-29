Sinopsis Candy Caddy di Vision+ yang Dibintangi Zulfa Maharani Berikut Link Nonton Gratisnya

JAKARTA - Siapa bilang dunia olahraga, terutama golf hanya untuk kaum adam? Yasmin, seorang wanita yang mulanya berprofesi menjadi caddy akan membuktikan sebaliknya dalam series Vision+ Originals berjudul Candy Caddy yang dapat ditonton streaming dengan klik di sini.



Candy Caddy sendiri menceritakan tentang Yasmin (Zulfa Maharani) yang bekerja sebagai pramugolf (caddy) untuk membantu perekonomian keluarganya. Ternyata, pekerjaan ini bukan hanya memberinya penghasilan tambahan, tetapi juga membuka pintu bagi Yasmin untuk mengenal lebih dekat dunia golf.

Sinopsis Candy Caddy di Vision+ yang Dibintangi Zulfa Maharani Berikut Link Nonton Gratisnya (Foto: MNC Media)



Seiring berjalannya waktu, Yasmin mulai merasakan ketertarikan yang mendalam pada olahraga ini dan bermimpi untuk menjadi seorang pemain golf profesional.



Candy Caddy tak hanya sekadar series drama, tetapi juga membawa pesan inspiratif tentang hak dan perjuangan perempuan dalam meraih kesetaraan di dunia olahraga. Melalui karakter Yasmin, penonton diajak untuk melihat bagaimana seorang wanita muda dengan tekad yang kuat mampu mengatasi berbagai rintangan dan stereotip yang seringkali menghalangi perempuan untuk berkecimpung di dunia olahraga yang didominasi oleh laki-laki.



Perjalanan Yasmin sebagai caddy tentu tidaklah mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi. Dengan cerita yang menarik dan akting yang memukau dari Zulfa Maharani, Candy Caddy berhasil menyita perhatian penonton. Series ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang menginspirasi bagi semua kalangan, terutama bagi para perempuan yang memiliki mimpi besar di dunia olahraga.