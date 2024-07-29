Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Candy Caddy di Vision+ yang Dibintangi Zulfa Maharani Berikut Link Nonton Gratisnya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |18:30 WIB
Sinopsis Candy Caddy di Vision+ yang Dibintangi Zulfa Maharani Berikut Link Nonton Gratisnya
Sinopsis Candy Caddy di Vision+ yang Dibintangi Zulfa Maharani Berikut Link Nonton Gratisnya (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Siapa bilang dunia olahraga, terutama golf hanya untuk kaum adam? Yasmin, seorang wanita yang mulanya berprofesi menjadi caddy akan membuktikan sebaliknya dalam series Vision+ Originals berjudul Candy Caddy yang dapat ditonton streaming dengan klik di sini.


Candy Caddy sendiri menceritakan tentang Yasmin (Zulfa Maharani) yang bekerja sebagai pramugolf (caddy) untuk membantu perekonomian keluarganya. Ternyata, pekerjaan ini bukan hanya memberinya penghasilan tambahan, tetapi juga membuka pintu bagi Yasmin untuk mengenal lebih dekat dunia golf.

Sinopsis Candy Caddy di Vision+ yang Dibintangi Zulfa Maharani Berikut Link Nonton Gratisnya (Foto: MNC Media)


Seiring berjalannya waktu, Yasmin mulai merasakan ketertarikan yang mendalam pada olahraga ini dan bermimpi untuk menjadi seorang pemain golf profesional.

Candy Caddy tak hanya sekadar series drama, tetapi juga membawa pesan inspiratif tentang hak dan perjuangan perempuan dalam meraih kesetaraan di dunia olahraga. Melalui karakter Yasmin, penonton diajak untuk melihat bagaimana seorang wanita muda dengan tekad yang kuat mampu mengatasi berbagai rintangan dan stereotip yang seringkali menghalangi perempuan untuk berkecimpung di dunia olahraga yang didominasi oleh laki-laki.


Perjalanan Yasmin sebagai caddy tentu tidaklah mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi. Dengan cerita yang menarik dan akting yang memukau dari Zulfa Maharani, Candy Caddy berhasil menyita perhatian penonton. Series ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang menginspirasi bagi semua kalangan, terutama bagi para perempuan yang memiliki mimpi besar di dunia olahraga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181499/microdrama_kesempatan_kedua-sorR_large.jpg
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/598/3181263/ternyata_aku_mencintaimu-UkX0_large.jpg
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179206/still_single-gUpX_large.jpg
4 Alasan Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179309/still_single-3p1j_large.jpg
Rahasia Besar Terungkap di Episode 3 Series VISION+ Still Single, Siapa Sebenarnya Maya? 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement