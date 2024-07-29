Sinopsis Film Reclaim, Suami Istri Terjebak Penipuan Mematikan

JAKARTA - Sinopsis film Reclaim akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Reclaim adalah film thriller aksi tahun 2014 yang disutradarai oleh Alan White dan dibintangi oleh John Cusack.

Film ini menceritakan Phillippe dan Lefevre memerankan sepasang suami istri asal Amerika yang bepergian ke Puerto Riko untuk mengadopsi seorang anak yatim piatu (Briana Roy), namun mereka terjebak dalam penipuan mematikan.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 0% berdasarkan 10 ulasan, dengan peringkat rata-rata 2,87/10.

Sinopsis Film Reclaim

Setelah kecelakaan mobil yang membuatnya tidak bisa memiliki anak, Shannon (Rachelle Lefevre) dan suaminya, Steven (Ryan Phillippe), memutuskan untuk mengadopsi seorang gadis Haiti, Nina, yang menjadi yatim piatu setelah gempa bumi tahun 2010, melalui IRA (International Rescue Adoption), sebuah organisasi yang dijalankan oleh Gabrielle Reigert (Jacki Weaver) dan berbasis di Puerto Riko.

Sinopsis Flm Reclaim

Setelah membayar $60.000, mereka pindah ke sebuah resor sambil menunggu paspor Amerika Serikat untuk Nina tiba. Steven langsung tidak menyukai tetangga mereka, Benjamin (John Cusack), Salo (Jandres Burgos), dan Paola (Veronica Faye Foo), terutama setelah kesalahpahaman dengan Salo di sebuah bar, di mana ia menceritakan tentang Nina, yang berujung pada perkelahian.

Dua hari setelah adopsi, pasangan tersebut terbangun dan mendapati Nina telah menghilang. Mereka mulai mencari dan menghubungi seorang petugas polisi (Luis Guzmán) yang memberitahu mereka bahwa dokumen adopsi mereka tidak tercatat, sementara kantor pusat IRA di Old San Juan telah kosong.

Steven mengakui bahwa Reigert telah meminta tambahan $40.000 sebagai biaya adopsi, yang sebelumnya tidak ia ceritakan kepada Shannon. Petugas polisi tersebut kemudian menyarankan bahwa IRA adalah sindikat penipuan yang menawarkan anak yatim piatu kepada pasangan yang tidak curiga dengan imbalan sejumlah uang besar, hanya untuk mengambil mereka kembali beberapa hari kemudian.

Malam itu, Steven dan Shannon diculik oleh Benjamin dan kaki tangannya, yang mengungkapkan diri mereka sebagai pedagang anak yang bekerja untuk Reigert. Mereka menahan Nina dan memaksa pasangan tersebut mengirimkan seluruh tabungan mereka, yang sebagian besar merupakan kompensasi dari kecelakaan mobil yang membuat mereka tidak bisa hamil.