HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film New Fist of Fury

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |22:06 WIB
AKARTA - Sinopsis film New Fist of Fury akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. New Fist of Fury adalah film seni bela diri Hong Kong tahun 1976 yang disutradarai oleh Lo Wei dan dibintangi oleh Jackie Chan. 

Ini adalah film pertama dari beberapa film yang disutradarai Lo dengan Jackie Chan sebagai pemeran utama, dan pertama kalinya Chan menggunakan nama panggung Sing Lung.

Sinopsis Film New Fist of Fury

Seorang kakak beradik melarikan diri dari Shanghai yang diduduki Jepang ke Taiwan yang juga diduduki Jepang, untuk tinggal bersama kakek mereka yang mengelola sekolah Kung-Fu di sana. Namun, seorang master sekolah Karate Jepang di Taiwan berambisi untuk menguasai semua sekolah seni bela diri di pulau tersebut. Bagian dari rencananya melibatkan pembunuhan kakek kakak beradik tersebut. 

Tidak gentar, kakak beradik ini mendirikan kembali sekolah kakek mereka, yang berujung pada konfrontasi akhir dengan master Karate Jepang. Jackie Chan memerankan seorang pencuri muda yang awalnya tidak ingin belajar Kung-Fu, tetapi akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa lagi diam dan membiarkan orang Jepang menindas hak-hak rakyat Tiongkok. Dia menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri, dan membawa pertarungan hingga akhir.

