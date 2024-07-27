Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Warga Makassar Sambut Meriah Warm Up Audisi Indonesian Idol 2024

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |09:19 WIB
Warga Makassar Sambut Meriah <i>Warm Up</i> Audisi Indonesian Idol 2024
Warm Up Audisi Indonesian Idol 2024 Disambut Antusias Warga Makassar. (Foto: Okezone/Abdoellah Nicolha)
A
A
A

MAKASSAR - Warm Up Audisi Indonesian Idol Season 13 sukses digelar di Mall Panakkukang Makassar, Sulawesi Selatan, pada 26 Juli 2024. Warga Makassar terlihat antusias mengikuti ajang tersebut.

Sebelum acara dimulai, para pengunjung yang didominasi anak muda tersebut sudah terlihat memadati Hall Mall Panakkukang. Mereka tampak berdesakan untuk duduk di depan panggung yang disiapkan panitia. 

Dwi, mahasiswi asal Makassar mengatakan, dirinya dan beberapa teman sengaja datang ke Mall Panakukkang untuk menonton acara tersebut. “Dan ya acaranya cukup seru dan menghibur ya,” ujarnya.

Audisi Indonesian Idol 2024 di Makassar. (Foto: Okezone/Abdoellah Nicolha)
Audisi Indonesian Idol 2024 di Makassar. (Foto: Okezone/Abdoellah Nicolha)

Penonton lainnya, Fida juga menyebut, acara tersebut sangat menghibur dan seru. “Saat ini, saya datang hanya sebagai penonton. Semoga lain kali, saya ikut Audisi Indonesian Idol bersama yang lain. Jadi mempersiapkan diri dulu,” tuturnya.

Acara warm up tersebut semakin seru setelah host memberikan tantangan kepada peserta untuk menguji bakat entertain mereka sebelum mengikuti audisi, pada 27 dan 28 Juli 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094304/indonesian_idol_2024-erou_large.jpg
Punya Teknik Bernyanyi Unik, Peserta Indonesian Idol XIII Ini Sukses Hipnotis Anang Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094082/indonesian_idol_2024-g1Qz_large.jpg
Nadhya Sukses Bikin Anang Hermansyah dan Rossa Berdebat di Audisi Indonesian Idol XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094080/jayadi-r93m_large.jpg
Jayadi Banjir Pujian, Juri Indonesian Idol XIII Punya Harapan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094041/indonesian_idol_2024-D8Vl_large.jpg
Kontestan Asal Medan Girang Bisa Video Call dengan Lyodra di Audisi Indonesian Idol XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3093980/jayadi_indonesian_idol_xiii-1VnM_large.jpg
Jayadi Sukses Bikin Rossa Mewek di Audition Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/598/3093933/indonesian_idol_2024-vKjX_large.jpg
Maia Estianty Antusias Jadi Juri Indonesian Idol Lagi : Season yang Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement