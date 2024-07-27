Warga Makassar Sambut Meriah Warm Up Audisi Indonesian Idol 2024

MAKASSAR - Warm Up Audisi Indonesian Idol Season 13 sukses digelar di Mall Panakkukang Makassar, Sulawesi Selatan, pada 26 Juli 2024. Warga Makassar terlihat antusias mengikuti ajang tersebut.

Sebelum acara dimulai, para pengunjung yang didominasi anak muda tersebut sudah terlihat memadati Hall Mall Panakkukang. Mereka tampak berdesakan untuk duduk di depan panggung yang disiapkan panitia.

Dwi, mahasiswi asal Makassar mengatakan, dirinya dan beberapa teman sengaja datang ke Mall Panakukkang untuk menonton acara tersebut. “Dan ya acaranya cukup seru dan menghibur ya,” ujarnya.

Audisi Indonesian Idol 2024 di Makassar. (Foto: Okezone/Abdoellah Nicolha)

Penonton lainnya, Fida juga menyebut, acara tersebut sangat menghibur dan seru. “Saat ini, saya datang hanya sebagai penonton. Semoga lain kali, saya ikut Audisi Indonesian Idol bersama yang lain. Jadi mempersiapkan diri dulu,” tuturnya.

Acara warm up tersebut semakin seru setelah host memberikan tantangan kepada peserta untuk menguji bakat entertain mereka sebelum mengikuti audisi, pada 27 dan 28 Juli 2024.