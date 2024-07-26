Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Besok, 1.700 Orang Ikut Audisi Indonesian Idol 2024 di Makassar

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |22:54 WIB
Besok, 1.700 Orang Ikut Audisi Indonesian Idol 2024 di Makassar
Jelang Audisi Indonesian Idol 2024 di Makassar. (Foto: Abdoellah Nicolha/Okezone)
A
A
A

MAKASSAR – Pemanasan Audisi Indonesian Idol 2024 di Makassar berlangsung meriah. Event tersebut digelar di Mall Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (26/7/2024).

Ada lebih dari 1.700 orang yang mendaftar untuk mengikuti audisi yang akan digelar selama 2 hari di Gedung Phinisi UNM, pada 27 dan 28 Juli 2024.

“Makassar menjadi kota ketujuh dalam rangkaian Audisi Indonesian Idol 2024,” kata Head of Production Operation Department, Agung Priyatno di Mall Panakkukang, Makassar, pada Jumat (26/7/2024).

Jelang Audisi Indonesian Idol 2024 di Makassar. (Foto: Okezone/Abdoellah Nicolha)
Jelang Audisi Indonesian Idol 2024 di Makassar. (Foto: Okezone/Abdoellah Nicolha)

Selain warm up, Agung mengungkapkan, acara tersebut sekaligus menjadi ajang meet & greet bagi Nabila Taqiyyah dan penggemarnya. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun awareness publik terhadap Indonesian Idol.’

Tertarik mengikuti audisinya? Anda hanya harus memenuhi syarat batas usia yang ditetapkan panitia: 16 hingga 27 tahun. “Syarat lainnya, Anda juga harus memiliki ciri khas dengan vokal yang unik,” ungkap Agung menambahkan.

Halaman:
1 2
