Nabila Taqiyyah Meriahkan Warm Up Audisi Indonesian Idol 2024 di Makassar

MAKASSAR – Nabila Taqiyyah menjadi salah satu daya tarik utama ajang Warm Up Audisi Indonesia Idol Season 13 yang digelar di Mall Panakkukang Makkassar, Sulawesi Selatan, pada 26 Juli 2024.

Kehadiran runner up Indonesian Idol 2023 itu disambut meriah oleh penggemarnya dan para peserta. Nabila terlihat antusias melihat tingginya animo pengunjung mall dan penggemar atas acara tersebut.

“Makassar meriah banget. Terima kasih banget ya,” ujar pelantun Ku Ingin Pisah tersebut sambil melambaikan tangannya kepada pengunjung dan peserta yang memenuhi Mall Panakkukang.

Warm Up Audisi Indonesian Idol 2024 di Makassar. (Foto: Makassar/Abdoellah Nicolha)

Dalam kesempatan itu, Nabila Taqiyyah juga memberikan dua tips kepada peserta agar bisa mengikuti audisi dengan baik. Pertama, meminta doa dan restu orangtua. Kedua, terus berlatih dan mengeksplorasi kemampuan diri.

“Banyak latihan akan membantu kalian untuk menekan rasa gugup saat tampil. Pastikan juga kalian tidak salah pilih lagu. Cari lagu yang menunjang kemampuan vokal kalian,” tuturnya lagi.

Salah satu peserta asal Makassar bernama Yusril mengaku, sudah mempersiapkan diri untuk menjalani Audisi Indonesian Idol di Makassar yang akan digelar hari ini (27/7/2024).