Pemain Seindah Cinta Mutiara dan Setulus Hati Bakal Meriahkan Meet & Greet RCTI di Cikarang

JAKARTA - RCTI akan kembali menggelar Meet & Greet di East Atrium, AEON Mall Deltamas, Cikarang, Jawa Barat, pada 27 Juli 2024. Dalam acara tersebut, akan hadir para cast sinetron Seindah Cinta Mutiara dan Setulus Hati.

Cast sinetron Seindah Cinta Mutiara akan diwakili oleh Randy Martin dan Bebby Hatami. Sementara Tamara Tyasmara, Rebecca Tamara, dan Rendy Septino akan mewakili sinetron Setulus Hati.

Meet & Greet Sinetron RCTI akan dimeriahkan chit chat, games, acting challenge bersama para bintang tamu, quiz berhadiah, dan doorprize. Karena itu, jangan ketinggalan keseruannya di East Atrium AEON Mall Deltamas, pukul 13.00 WIB.

Karena itu, bagi Anda warga Cikarang, jangan sampai ketinggalan ya bertemu dengan cast sinetron Seindah Cinta Mutiara dan Setulus Hati. Acara ini gratis tanpa biaya apapun.

Meet and Greet Sinetron RCTI di Cikarang. (Foto: MNC Media)

Dua sinetron tersebut, dapat Anda saksikan di kanal digital 28 UHF untuk penonton Jabodetabek. Pasang STB/TV digital, antena, dan konektor yang berfungsi dengan baik, lalu arahkan antena ke pemancar RCTI.