Bintang Sinetron Setulus Hati dan Seindah Cinta Mutiara Gelar Meet and Greet di Jababeka

JAKARTA - RCTI akan kembali menggelar Meet & Greet Sinetron RCTI di Jababeka, Bekasi, Jawa Barat, pada 13 Juli 2024. Event ini akan menghadirkan para bintang sinetron Setulus Hati dan Seindah Cinta Mutiara.

Randy Martin dan Bebby Hatami akan mewakili tim Seindah Cinta Mutiara. Sinetron tersebut berkisah tentang mahasiswi bernama Mutiara yang bersahabat dengan Deandra dan Farrel.

Konflik muncul ketika Farrel berkelahi dengan Daffa karena sebuah kesalahpahaman di kampus. Setelah kematian ibunya, Mutiara tinggal dengan Rizal yang mengaku sebagai teman ayah Mutiara dan bertemu kembali dengan Daffa.

Sementara tim Setulus Hati akan diwakili oleh Evan Sanders dan Rebecca Tamara. Event tersebut akan menghadirkan keseruan lain dari chit chat, games, quiz, doorprize, hingga acting challenge bersama pemain kedua sinetron tersebut.

Ikuti keseruan Meet & Greet Sinetron RCTI di Living Plaza Jababeka, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 13 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Untuk warga Cikarang dan sekitarnya, jangan lewatkan acara ini ya karena gratis tanpa biaya apapun.