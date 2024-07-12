Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bintang Sinetron Setulus Hati dan Seindah Cinta Mutiara Gelar Meet and Greet di Jababeka

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |18:33 WIB
Bintang Sinetron <i>Setulus Hati</i> dan <i>Seindah Cinta Mutiara</i> Gelar Meet and Greet di Jababeka
Bintang Sinetron Setulus Hati dan Seindah Cinta Mutiara Gelar Meet and Greet di Jababeka. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan kembali menggelar Meet & Greet Sinetron RCTI di Jababeka, Bekasi, Jawa Barat, pada 13 Juli 2024. Event ini akan menghadirkan para bintang sinetron Setulus Hati dan Seindah Cinta Mutiara.

Randy Martin dan Bebby Hatami akan mewakili tim Seindah Cinta Mutiara. Sinetron tersebut berkisah tentang mahasiswi bernama Mutiara yang bersahabat dengan Deandra dan Farrel. 

Konflik muncul ketika Farrel berkelahi dengan Daffa karena sebuah kesalahpahaman di kampus. Setelah kematian ibunya, Mutiara tinggal dengan Rizal yang mengaku sebagai teman ayah Mutiara dan bertemu kembali dengan Daffa. 

Sementara tim Setulus Hati akan diwakili oleh Evan Sanders dan Rebecca Tamara. Event tersebut akan menghadirkan keseruan lain dari chit chat, games, quiz, doorprize, hingga acting challenge bersama pemain kedua sinetron tersebut.

Ikuti keseruan Meet & Greet Sinetron RCTI di Living Plaza Jababeka, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 13 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Untuk warga Cikarang dan sekitarnya, jangan lewatkan acara ini ya karena gratis tanpa biaya apapun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement