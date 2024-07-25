Sinopsis Film Everly, Salma Hayek dan Dendam yang Membara

JAKARTA - Sinopsis film Everly akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Everly adalah film thriller aksi Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Joe Lynch dan ditulis oleh Yale Hannon berdasarkan cerita oleh Lynch dan Hannon.

Film ini dibintangi oleh Salma Hayek sebagai karakter utama dengan Akie Kotabe, Jennifer Blanc, Masashi Fujimoto, Togo Igawa, Gabriella Wright, Caroline Chikezie, Laura Cepeda, dan Hiroyuki Watanabe sebagai pemeran pendukung.

Sinopsis Film Everly

Menurut ulasan Rotten Tomatoes melaporkan peringkat persetujuan sebesar 28%, dengan rata-rata peringkat 4,5/10, berdasarkan 57 ulasan.

Sinopsis Film Everly

Everly, yang terjebak dalam perbudakan seksual dan mengalami penyiksaan serta pelecehan saat dipaksa bekerja untuk penguasa kriminal brutal Jepang bernama Taiko, diserang di apartemennya oleh anak buah Taiko setelah dia menemukan bahwa Everly telah bekerja sama dengan seorang polisi untuk merusak organisasinya. Meskipun Taiko berharap anak buahnya dengan mudah membunuhnya setelah menyiksanya, Everly berhasil mengambil pistol yang disembunyikannya di toilet dan membunuh semua penyerangnya.

Taiko kemudian memulai permainan sadis dengan mengirimkan banyak pembunuh bayaran dan menawarkan hadiah kepada wanita lain yang juga diperjualbelikan di gedung tersebut (yang diduga dimiliki oleh Taiko) jika mereka berhasil membunuh Everly. Sementara itu, Everly mencoba menghubungi ibunya Edith dan putrinya Maisey untuk menyelamatkan mereka dari anak buah Taiko lainnya dan membawa mereka keluar dari situasi tersebut hidup-hidup, namun ibunya keras kepala dan menolak pergi tanpa dirinya.

Setelah berhasil menghindari serangan anak buah Taiko untuk waktu yang lama, Everly ditangkap oleh The Sadist, asisten Taiko. Dia diikat dan ditempatkan dalam kandang sementara The Sadist mengejek dan menyiksanya dengan baterai dan asam sulfat, serta cairan korosif lainnya, bahkan pada satu titik menuangkan air ke matanya saat dia berteriak ketakutan, mengira itu adalah asam. Ketika The Sadist menuangkan cairan korosif ke tali yang mengikat pergelangan tangannya, tali itu mulai hancur.

Edith menembak dan membunuh dua dari anak buah The Sadist; sebagai balasannya, dia memaksa ibunya untuk minum pembersih saluran air. Tali yang melemah putus setelah Everly menariknya; dia membunuh dua anak buah The Sadist dan melukai The Sadist. Dia bergegas membantu Edith, tetapi ditundukkan oleh The Sadist, yang mencoba menikam ibunya; Everly bangkit kembali, melucuti senjata The Sadist dan memaksanya untuk minum salah satu asamnya; dia mati dengan kejam sementara Everly dan Edith menyaksikan dengan ngeri.