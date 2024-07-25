Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Hitmans Wifes Bodyguard

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |20:08 WIB
Sinopsis Film Hitmans Wifes Bodyguard
Sinopsis film Hitmans Wifes Bodyguard (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Hitman's Wife's Bodyguard akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hitman's Wife's Bodyguard adalah film komedi aksi Amerika tahun 2021 yang disutradarai oleh Patrick Hughes dan ditulis oleh Tom O'Connor bersama Brandon dan Phillip Murphy. 

Film ini adalah sekuel dari film tahun 2017 The Hitman's Bodyguard dan menampilkan Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, serta Richard E. Grant yang kembali memerankan karakter mereka sebelumnya, dengan tambahan Frank Grillo, Antonio Banderas, dan Morgan Freeman dalam jajaran pemeran. 

Dalam film ini, Michael Bryce (Reynolds), seorang pengawal yang diskors, harus kembali bekerja sama dengan pembunuh bayaran Darius Kincaid (Jackson) dan istrinya, Sonia (Hayek), untuk menghentikan seorang pria gila (Banderas) yang berencana melancarkan serangan teror di Eropa.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 26% berdasarkan 193 ulasan, dengan rating rata-rata 4,3/10.

Michael Bryce, yang sementara pensiun dari profesinya sebagai pengawal sambil menunggu pemulihan lisensinya, mencoba menenangkan pikirannya saat berlibur di Capri. Namun, Sonia Kincaid menemukannya dan memaksanya untuk membantu menyelamatkan suaminya, Darius, setelah suaminya diculik oleh para gangster.

Setelah menyelamatkan Darius, Bryce dan pasangan Kincaid ditangkap oleh agen Interpol Bobby O'Neill, yang mengungkapkan bahwa gangster yang mereka bunuh adalah informannya. O'Neill kemudian memaksa mereka untuk membantu menemukan teroris miliarder Yunani, Aristotle Papadopoulos, yang berencana menghancurkan jaringan listrik dan infrastruktur Eropa sebagai balasan atas rencana Uni Eropa untuk memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Yunani.

O'Neill mengirim Bryce dan pasangan Kincaid untuk menyusup ke sebuah pesta di Portofino dan membeli koordinat ke grid data, yang kemudian memicu baku tembak setelah Bryce dikenali oleh mantan kliennya. Setelah mendapatkan bantuan dari ayah tiri Bryce yang juga seorang pengawal, Bryce Senior, trio ini ditangkap oleh anak buah Aristotle. Aristotle mengungkapkan bahwa ia adalah mantan kekasih Sonia.

Aristotle tampaknya membuat Sonia berbalik melawan Darius, dan dia serta Bryce dipaksa untuk melarikan diri. Senior mengungkapkan dirinya sebagai kepala keamanan Aristotle dan menghina serta mengucilkan Bryce. Bryce dan Darius menyusun rencana dan bekerja sama untuk menyelamatkan Sonia, yang mengungkapkan bahwa dia sedang memanipulasi Aristotle, serta menggagalkan rencananya saat Aristotle mengetahui pengkhianatan Sonia dan mencoba menenggelamkannya.

 

Halaman:
1 2
