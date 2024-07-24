Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

8 Lagu Legendaris Potret Kembali Hidup dalam Series Just Wanna Say I Love U

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |21:55 WIB
8 Lagu Legendaris Potret Kembali Hidup dalam Series Just Wanna Say I Love U
8 Lagu Legendaris Potret Kembali Hidup Lewat Series Just Wanna Say I Love U. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Series Just Wanna Say I Love U yang tayang di Vision+ akan membawa memori Anda kembali ke era ‘90-an. Momen saat industri musik Tanah Air didominasi sederet band besar, termasuk Potret.

Menariknya, delapan episode dalam series ini diadaptasi dari lagu-lagu populer Potret, seperti Bunda, Terbujuk, Salah, Mak Comblang, Bagaikan Langit, Just Wanna Say I Love U, hingga Diam.   

“Lagu-lagu Potret sudah menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia. Gen Z pun sekarang banyak yang mendengarkan lagu-lagu Potret. Jadi, kami cukup optimistis series ini akan diterima semua kalangan,” ujar Melly Goeslaw, sutradara series Just Wanna Say I Love U.

Series Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)
Series Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)

Musisi 50 tahun itu mengungkapkan pemilihan aktor dalam series ini didasarkan kepada kesesuaian karakter pada masing-masing episodenya. “Soal cast, kami pilih berdasarkan karakter. Dalam hal ini, Vision+ juga berperan besar dalam menentukan cast yang tepat,” ujarnya.

Melly Goeslaw berharap, series Just Wanna Say I Love U dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dari berbagai generasi. Dia yakin, lagu-lagu Potret yang telah menemani banyak orang di era ‘90-an, masih relevan hingga kini.

