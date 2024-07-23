Melly Goeslaw dan Tim Tertantang Gonta-Ganti Mood dalam Penggarapan Series Just Wanna Say I Love You

JAKARTA - Series "Just Wanna Say I Love U" menampilkan 8 kisah cinta yang terinspirasi dari lagu-lagu hits band Potret dan dipersembahkan oleh Vision+ Original. Kamu bisa streaming gratis dengan klik di sini.



Menariknya, Melly Goeslaw vokalis band Potret juga bertindak sebagai sutradara dalam series ini. Ia baru-baru ini membagikan salah satu tantangan terbesar dalam produksi series ini, terutama karena setiap episode menampilkan cerita yang berbeda.



"Tantangannya adalah kami harus berpindah mood dengan cepat," ungkap Melly.

Melly Goeslaw dan Tim Tertantang Gonta-Ganti Mood dalam Penggarapan Series 'Just Wanna Say I Love You' (Foto: MNC Media)



"Bayangkan, untuk membangun mood dari satu tim itu memakan waktu lebih dari seminggu. Baru saja kita terbiasa dengan satu tim di satu judul, kita sudah harus pindah ke judul berikutnya." lanjut Melly Goeslaw, sutradara series “Just Wanna Say I Love U”.



Setiap episode dalam "Just Wanna Say I Love U" memiliki cerita, latar belakang, dan karakter yang berbeda-beda. Hal ini menuntut kru dan aktor untuk beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan diri dengan suasana baru di setiap episodenya.



Meskipun menghadapi berbagai tantangan, proses produksi "Just Wanna Say I Love U" berjalan lancar dan menghasilkan series berkualitas dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari penonton.