HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ini Alasan Jennifer Coppen Tidak Mengadakan Tahlilan di Rumahnya

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |09:25 WIB
Ini Alasan Jennifer Coppen Tidak Mengadakan Tahlilan di Rumahnya
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen masih diselimuti perasaan duka atas kepergian suaminya, Yitta Dali Wassink, yang meninggal pada Kamis (18/7/2024) lalu.

Setelah mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kalinya saat melarung abu jenazah Dali di pantai dua hari yang lalu, kini Jennifer pun meminta anak-anak yatim mengadakan tahlilan atau doa bersama untuk almarhum suaminya.

Dali Wassink. (Foto: Instagram Jennifer Coppen)
Dali Wassink. (Foto: Instagram Jennifer Coppen)

Saat melarung abu jenazah Dali di pantai, Jennifer sendiri memang mengungkap bahwa dirinya akan mengadakan tahlilan. 

Namun, Jennifer tidak menggelar tahlilan di kediamannya, tapi dengan meminta anak-anak yatim untuk mendoakan Dali. Momen saat anak-anak yatim tahlilan itu pun dibagikan Jennifer di unggahan Instagram Story akun pribadinya. 

"Sayang aku udah kirim doa lagi melalui anak-anak yatim piatu, bismillah semoga sampai ke kamu ya doanya," tulis Jennifer Coppen dalam keterangan unggahan @jennifercoppenreal20, Selasa (23/7/2024). 

Ibu satu anak ini pun mengungkap alasannya tidak menggelar tahlilan di rumahnya. Dia menjelaskan bahwa di rumahnya tak banyak anggota keluarga yang beragama Islam. Selain itu, terlalu jauh untuk membawa anak-anak yatim tersebut ke rumahnya. 

"Buat yang nanya kok nggak tahlilan di rumah, maaf ya semuanya karena memang yang Muslim itu nggak banyak di keluarga kita dan jauh untuk anak-anak panti asuhannya ke rumah aku, akhirnya aku putusin untuk dilaksanain di sana aja," tandasnya.

 

