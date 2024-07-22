Sinopsis Film Ghost Rider Spirit of Vengeance

JAKARTA - Sinopsis film Ghost Rider: Spirit of Vengeance akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ghost Rider: Spirit of Vengeance adalah film superhero Amerika tahun 2011 yang didasarkan pada antihero Marvel Comics, Ghost Rider.

Ghost Rider, dan menampilkan Nicolas Cage yang kembali berperan sebagai Johnny Blaze / Ghost Rider. Pemeran pendukung dalam film ini termasuk Ciarán Hinds, Violante Placido, Johnny Whitworth, Christopher Lambert, dan Idris Elba. Film ini disutradarai oleh Mark Neveldine dan Brian Taylor, dengan skenario yang ditulis oleh Scott M. Gimple, Seth Hoffman, dan David S. Goyer.

Di pedesaan Rumania, seorang biarawan alkoholik bernama Moreau memperingatkan biara terdekat tentang serangan mendadak yang akan datang oleh pasukan Roarke. Mereka berencana menculik seorang anak laki-laki bernama Danny dan melakukan upacara yang akan memungkinkan Roarke yang menua untuk memindahkan dirinya ke dalam tubuh Danny.

Terjadi baku tembak, dan Danny berhasil melarikan diri bersama ibunya, Nadya. Moreau memutuskan untuk mencari Johnny Blaze, yang saat ini bersembunyi untuk mencegah Rider berkeliaran. Moreau menawarkan untuk mengembalikan jiwa Johnny dan menghilangkan kutukan Ghost Rider dengan imbalan bantuan Rider untuk menemukan Danny.

Nadya dan Danny ditangkap oleh mantan pacar Nadya, Ray Carrigan. Dia hampir mengeksekusi Nadya ketika Ghost Rider muncul dan membunuh beberapa anak buah Carrigan. Nadya mengalihkan perhatian Ghost Rider, yang kemudian ditembak dengan granat. Nadya melarikan diri tetapi Danny ditangkap kembali.

Carrigan memberi tahu Roarke (yang sebenarnya adalah Mephisto dalam penyamaran) tentang gangguan Rider, dan Roarke memasang mantra pada Danny untuk menghentikan Rider melacaknya. Sementara itu, Blaze terbangun di rumah sakit dan pergi, mengikuti Nadya dan meyakinkannya untuk menerima bantuannya. Nadya menjelaskan bahwa dia juga membuat kesepakatan dengan Roarke, dan bahwa Danny adalah anak Roarke.