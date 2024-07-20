Sinopsis Film Little Big Soldier

JAKARTA - Sinopsis film Little Big Soldier akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Little Big Soldier adalah film komedi aksi tahun 2010 yang disutradarai oleh Ding Sheng dan diproduksi serta ditulis oleh Jackie Chan, yang juga membintangi film ini bersama Leehom Wang.

Little Big Soldier berlatar belakang periode Negara-Negara Berperang di Tiongkok. Seorang prajurit kaki tua (Chan) dan seorang jenderal muda dari negara saingan (Wang) adalah satu-satunya yang selamat dari pertempuran kejam. Prajurit tersebut memutuskan untuk menangkap sang jenderal dan membawanya kembali ke negaranya sendiri sebagai imbalan hadiah.

Little Big Soldier

Sinopsis Film Little Big Soldier

Film ini berlatar abad ke-3 SM selama periode Negara-Negara Berperang di Tiongkok. Setelah pertempuran antara negara Liang dan Wey, hanya dua orang yang masih hidup – seorang prajurit kaki dari Liang dan seorang jenderal dari Wey. Sang Prajurit selamat karena dia ahli dalam berpura-pura mati, dengan perangkat menyerupai ujung panah yang terikat pada tubuhnya untuk menambah realisme.

Prajurit tersebut menangkap Jenderal yang terluka, berharap bisa menggunakannya sebagai tiket kebebasan – dengan menyerahkan seorang jenderal musuh kepada raja Liang, dia dapat diberhentikan secara hormat dari dinas militer dan pulang ke kehidupan damai. Sang Jenderal muda, meskipun ditangkap, merendahkan Sang Prajurit.

Kedua orang ini sering berselisih selama perjalanan panjang dan berliku, tetapi dipaksa bekerja sama untuk bertahan hidup dalam berbagai situasi: ditipu oleh seorang penyanyi yang menyalahkan mereka atas perang; hampir terbunuh oleh beruang di hutan; diserang oleh sekelompok pengemis; dan ditangkap serta diperbudak oleh sekelompok prajurit Loufan.