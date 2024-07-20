Alasan Melly Goeslaw Tetap Garap Just Wanna Say I Love U Sepeninggalan Hedy Suryawan

JAKARTA - Ada kisah menarik di balik penggarapan series Just Wanna Say I Love U. Proyek yang menampilkan deretan lagu hits band Potret ini lahir dari ide sutradara Hedy Suryawan, sahabat Melly Goeslaw.

Merasa bahwa ide yang dilontarkan mendiang sebagai hal yang baru, Melly pun menyambutnya dengan baik. “Ya itu kan ide fresh dan belum pernah dilakukan sebelumnya ya,” ujar vokalis band Potret tersebut.

Alasan Melly Goeslaw tetap lanjutkan Just Wanna Say I Love You sepeninggalan Hedy Suryawan. (Foto: MNC Media)

Dari sekadar ide, Melly Goelsaw mengaku, membahas lebih lanjut kemungkinan mengangkat lagu-lagu Potret ke layar kaca. Dia berdiskusi dengan Evelyn penulis skenario yang sudah dua kali berkolaborasi dengannya.

“Saya dan Evelyn kemudian membedah latar belakang dan inspirasi di balik lagu-lagu hits Potret yang akan kami pakai dalam series tersebut,” kata musisi 50 tahun tersebut menambahkan.

Dari diskusi tersebut, Melly Goeslaw pun memilih delapan lagu populer Potret era ‘90-an untuk diangkat menjadi series Just Wanna Say I Love U. Beberapa di antaranya: Mak Comblang, Salah, hingga Bunda.