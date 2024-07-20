Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Alasan Melly Goeslaw Tetap Garap Just Wanna Say I Love U Sepeninggalan Hedy Suryawan

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |09:04 WIB
Alasan Melly Goeslaw Tetap Garap Just Wanna Say I Love U Sepeninggalan Hedy Suryawan
Alasan Melly Goeslaw Tetap Lanjutkan Just Wanna Say I Love U Sepeninggalan Hedy Suryawan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ada kisah menarik di balik penggarapan series Just Wanna Say I Love U. Proyek yang menampilkan deretan lagu hits band Potret ini lahir dari ide sutradara Hedy Suryawan, sahabat Melly Goeslaw.

Merasa bahwa ide yang dilontarkan mendiang sebagai hal yang baru, Melly pun menyambutnya dengan baik. “Ya itu kan ide fresh dan belum pernah dilakukan sebelumnya ya,” ujar vokalis band Potret tersebut.

Alasan Melly Goeslaw tetap lanjutkan Just Wanna Say I Love You sepeninggalan Hedy Suryawan. (Foto: MNC Media)
Alasan Melly Goeslaw tetap lanjutkan Just Wanna Say I Love You sepeninggalan Hedy Suryawan. (Foto: MNC Media)

Dari sekadar ide, Melly Goelsaw mengaku, membahas lebih lanjut kemungkinan mengangkat lagu-lagu Potret ke layar kaca. Dia berdiskusi dengan Evelyn penulis skenario yang sudah dua kali berkolaborasi dengannya.

“Saya dan Evelyn kemudian membedah latar belakang dan inspirasi di balik lagu-lagu hits Potret yang akan kami pakai dalam series tersebut,” kata musisi 50 tahun tersebut menambahkan.

Dari diskusi tersebut, Melly Goeslaw pun memilih delapan lagu populer Potret era ‘90-an untuk diangkat menjadi series Just Wanna Say I Love U. Beberapa di antaranya: Mak Comblang, Salah, hingga Bunda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179206/still_single-gUpX_large.jpg
4 Alasan Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179309/still_single-3p1j_large.jpg
Rahasia Besar Terungkap di Episode 3 Series VISION+ Still Single, Siapa Sebenarnya Maya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/598/3178202/still_single-x39A_large.jpg
Streaming Series Still Single di VISION+: Ketika Jodoh Ditentukan Zodiak, Mampukah Melawan Takdir? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177662/yoshi_sudarso-DeLy_large.jpg
Yoshi Sudarso Jadi Cowok Playboy dalam Series Baru VISION+ Still Single
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177573/samo_rafael-K2Vf_large.jpg
Ternyata, Samo Rafael Simpan Rasa untuk Yuki Kato dalam Series Still Single
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177531/still_single-kUK6_large.jpg
VISION+ Rilis Series Still Single: Kisah Cinta, Zodiak, dan Pencarian Jati Diri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement