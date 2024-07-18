Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suami Jennifer Coppen, Dali Wassink Meninggal karena Kecelakaan Motor

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |20:11 WIB
Suami Jennifer Coppen, Dali Wassink Meninggal karena Kecelakaan Motor
Suami Jennifer Coppen, Dali Wassink Meninggal karena Kecelakaan Motor (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen mengumumkan kabar meninggalnya sang suami, Dali Wassink. Dali dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (17/7/2024) pukul 02.20 WITA.

Jennifer belum mengumumkan penyebab kematian sang suami. Namun, beredar kabar dugaan Dali Wassink mengalami kecelakaan.

Suami Jennifer Coppen Meninggal Dunia
Suami Jennifer Coppen Meninggal Dunia

Kabar itu dibagikan akun Instagram, @bmkr___. Beredar foto diduga Dali tergeletak di jalanan usai mengalami kecelakaan motor di Jalan Sunset Road, Bali. Menurut informasi, Dali mengelami kecelakaan tunggal dan menabrak trotoar.

“lya benar yang kecelakaan adalah suami dari Kak Jennifer. Kronologi, beliau kecepatan tinggi dari arah Seminyak, kemudian menabrak trotoar dan mental ke tengah jalan, tetapi motor jalan sendiri sekitar 200m, itu murni kecelakaan tunggal,” tulis akun tersebut.

Unggahan tersebut memerlihatkan sosok diduga Dali masih menggunakan helm saat kecelakaan. Sosok diduga Dali itu sudah tak sadarkan diri dalam unggahan tersebut.

Sebelumnya, Jennifer Coppen mengabarkan sang suami, Dali Wassink meninggal dunia pada Kamis (18/7/2024) pukul 02.20 WITA. Sebelum meninggal dunia, unggahan Insta Story Dali masih terlihat bermain billiard.

 

