HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Rizky Billar Usai Dianggap Terlalu Dingin dan Cuek ke Lesti Kejora

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |07:45 WIB
Reaksi Rizky Billar Usai Dianggap Terlalu Dingin dan Cuek ke Lesti Kejora
Reaksi Rizky Billar Usai Dianggap Terlalu Dingin dan Cuek ke Lesti Kejora (Foto: Instagram/rizkybillar)
JAKARTA - Rizky Billar memberikan pesan menohok pada netizen usai dianggap dingin dan cuek pada sang istri, Lesti Kejora. Anggapan tersebut muncul lantaran Billar mengunggah ulang postingan Lesti tanpa menyertakan pesan cinta.

Awalnya, Billar mendapatkan apresiasi dari Lesti lantaran dirinya baru saja merilis lagu bertajuk Juli. Diketahui, Juli merupakan bulan yang dianggapnya cukup memiliki makna mendalam dengan segala kenangan istimewa dalam hidupnya.

Bangga dengan pencapaian suaminya, Lesti pun menuliskan pesan cinta untuk suaminya melalui sebuah unggahan di Instagram Story-nya. Namun, balasan Billar justru dianggap terlalu cuek hingga dirinya pun sempat mendapat protes melalui DM Instagram.

Reaksi Rizky Billar Usai Dianggap Terlalu Dingin dan Cuek ke Lesti Kejora (Foto: Instagram/rizkybillar)


"Pertama, ini saya repost karena buru-buru mau take. Kedua.. kayaknya kami memang bukan tipe pasangan yang saling berbalas  romantisme di sosmed deh," ujar Rizky Billar dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @rizkybillar.

Rizky Billar menambahkan bahwa lagu 'Juli' sudah cukup menggambarkan betapa besar cintanya untuk sang istri. Lagu tersebut menjadi ungkapan syukurnya telah dipertemukan oleh Lesti Kejora yang kini menjadi pendamping hidupnya.

Sehingga, netizen tersebut keliru jika menilai Rizky Billar dingin dan cuek hanya karena tidak menulis balasan dengan kata-kata romantis kepada istrinya.

 

