Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Billar Kena Denda Rp1,2 Juta Gara-Gara Anak Coret Seprei Hotel

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |09:20 WIB
Rizky Billar Kena Denda Rp1,2 Juta Gara-Gara Anak Coret Seprei Hotel
Rizky Billar Kena Denda Rp1,2 Juta Gara-Gara Anak Coret Seprei Hotel. (Foto: Instagram/@rizkybillar)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Billar mengaku, harus membayar denda administrasi sebesar Rp1,2 juta saat menginap di sebuah hotel. Penyebabnya, karena sang anak, Muhammad Levian Al Fatih mencoret seprei hotel.

Curhatan tersebut kemudian diunggah suami Lesti Kejora itu lewat akun Instagram pribadinya, pada Sabtu (10/8/2024). Dia membagikan bukti chat yang diterimanya dari pihak hotel.

Adapun isi chat tersebut berbunyi: “Team kami menemukan bed sheet di kamar Ibu dalam keadaan seperti di foto berikut dengan spot pulpen. Setelah dicoba menghilangkan coretannya dan tidak berhasil, maka kami mengenakan denda sebesar IDR1.210.000 net kepada ibu.”

Rizky Billar mencoba memahami tingkah sang putra yang masih dalam masa pertumbuhan. “Masya Allah nak. Selain bisa nyanyi dan suka musik, ternyata kamu juga suka melukis ya. Insya Allah menjadi seniman sejati,” ujarnya.

Aktor Aku Mencintaimu karena Allah tersebut menilai apa yang dilakukan putranya sebagai bagian dari kreasi seorang anak. “Tapi ya berkreasi enggak di seprei hotel juga sih nak,” katanya. 

Rizky Billar kena denda Rp1,2 juta gara-gara anak coret seprei hotel. (Foto: Instagram/@rizkybillar)
Rizky Billar kena denda Rp1,2 juta gara-gara anak coret seprei hotel. (Foto: Instagram/@rizkybillar)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063346/rizky_billar-yFml_large.jpg
Rizky Billar Akui Oleng saat Rasakan Gempa Sukabumi 5,3 Magnitudo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/612/3063372/rizky_billar-Q038_large.jpg
Rizky Billar Ngaku Oleng saat di Kamar Mandi, Imbas Gempa Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060439/rizky_billar-NPJA_large.jpg
Rizky Billar Ngamuk, Anaknya Disebut Tukang Pukul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/33/3054115/rizky_billar-eApx_large.jpg
Suara Rizky Billar Panen Ejekan Usai Nyanyi Bareng Aldi Taher dan Giring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/194/3045692/rizky_billar_dan_lesti_kejora-8ix5_large.jpg
Gaya Rizky Billar di Acara Ulang Tahun Lesti Kejora, Pakai Seharga Rp23 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/33/3045381/lesti_kejora_dan_rizky_billar-eKHV_large.jpg
Lesti Kejora Dapat Minibus Sprinter dari Rizky Billar Sebagai Hadiah Ulang Tahun ke-25
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement