Rizky Billar Kena Denda Rp1,2 Juta Gara-Gara Anak Coret Seprei Hotel

JAKARTA - Rizky Billar mengaku, harus membayar denda administrasi sebesar Rp1,2 juta saat menginap di sebuah hotel. Penyebabnya, karena sang anak, Muhammad Levian Al Fatih mencoret seprei hotel.

Curhatan tersebut kemudian diunggah suami Lesti Kejora itu lewat akun Instagram pribadinya, pada Sabtu (10/8/2024). Dia membagikan bukti chat yang diterimanya dari pihak hotel.

Adapun isi chat tersebut berbunyi: “Team kami menemukan bed sheet di kamar Ibu dalam keadaan seperti di foto berikut dengan spot pulpen. Setelah dicoba menghilangkan coretannya dan tidak berhasil, maka kami mengenakan denda sebesar IDR1.210.000 net kepada ibu.”

Rizky Billar mencoba memahami tingkah sang putra yang masih dalam masa pertumbuhan. “Masya Allah nak. Selain bisa nyanyi dan suka musik, ternyata kamu juga suka melukis ya. Insya Allah menjadi seniman sejati,” ujarnya.

Aktor Aku Mencintaimu karena Allah tersebut menilai apa yang dilakukan putranya sebagai bagian dari kreasi seorang anak. “Tapi ya berkreasi enggak di seprei hotel juga sih nak,” katanya.