HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suara Rizky Billar Panen Ejekan Usai Nyanyi Bareng Aldi Taher dan Giring

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |20:45 WIB
Suara Rizky Billar Panen Ejekan Usai Nyanyi Bareng Aldi Taher dan Giring (Foto: Instagram/rizkybillar)
JAKARTA - Rizky Billar kembali menerima hujatan dari netizen. Kali ini, dirinya mendapat kritik soal penampilannya di acara HUT RCTI ke-35.

Dalam kesempatan itu, Rizky Billar bersama Aldi Taher dan Giring, membawakan lagu Sumpah dan Cinta Matiku yang dipopulerkan oleh Nidji.

Trio ABG
Suara Rizky Billar Panen Ejekan Usai Nyanyi Bareng Aldi Taher dan Giring (Foto: Instagram/lambe__danu)


Berbeda dari Aldi Taher dan Giring yang memang kerap bernyanyi, Rizky Billar justru terlihat kesulitan mencapai nada-nada tinggi di lagu tersebut. Sehingga perbedaan suara mereka bertiga jelas terdengar, seperti video yang diunggah di akun Instagram @lambe_danu.

"Trio ABG (Aldi Billar Giring) bikin shock satu studio," tulis keterangan dalam video tersebut, dikutip dari Instagram @lambe_danu, Minggu (25/8/2024).

Sontak saja video itu pun dipenuhi dengan komentar bernada ejekan. Bahkan ada pula netizen yang menyuruh Rizky Billar agar latihan vokal dengan sang istri Lesti Kejora, yang dikenal memiliki suara bagus.

"Bilar latihan vokal sana sama Lesti. Minimal basic lah gak usah yang teknik gimana-gimana. Sumbang banget," kata akun @din***.

 

