Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Billar Singgung Kasus KDRT: Karakter Asli Saya Dibunuh

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |14:11 WIB
Rizky Billar Singgung Kasus KDRT: Karakter Asli Saya Dibunuh
Rizky Billar Singgung Kasus KDRT: Karakter Asli Saya Dibunuh (Foto: IG Lesti)
A
A
A

JAKARTA - Sejak menikah dengan Lesti Kejora hingga kehidupan rumah tangganya diwarnai kasus KDRT, Rizky Billar tak henti-hentinya mendapat hujatan dari netizen. Kini, Rizky Billar pun tiba-tiba saja kembali mengungkit soal kasus KDRT yang menimpa rumah tangganya. 

Rizky Billar nampaknya mulai gerah karena ada salah satu netizen yang masih terus mengungkit permasalahan KDRT tersebut. Netizen tersebut tak terima melihat pencapaian Billar saat ini setelah sebelumnya diduga melakukan KDRT.

Rizky Billar dan Lesti Kejora (IG)
Rizky Billar dan Lesti Kejora (IG)

Billar menuliskan balasan menohok kepada netizen dengan menyebut bahwa apa yang didapatkannya saat ini sudah menjadi takdir Tuhan. Apa yang diraihnya saat ini menjadi buah kesabaran Billar selama ini karena harus menghadapi hujatan bertubi-tubi karena kasus KDRT tersebut. 

"@MrKevin santai saja mas Kev. Mungkin ya mas mungkin. Ini cara Tuhan pelan-pelan menaikkan derajat umatnya yang lolos dari ujian dua tahun lalu dihajar habis-habisan sama media dan oknum yang melebih-lebihkan kasus kami," tulis Rizky Billar dikutip dari TikTok pribadinya @mrizkybillar, Kamis, (18/7/2024).

Bintang sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah ini mengaku banyak opini yang menyudutkannya hingga dirinya dicap sebagai sosok yang buruk di mata publik, padahal belum tentu semua orang yang menghujatnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan, Billar menantang netizen itu untuk menunjukkan bukti kuat soal tindak KDRT yang dituduhkan kepadanya. 

"2 tahun lalu karakter saya asli dibunuh. Lagian apakah Anda tahu kejadian yang sebenarnya? Ada bukti kuat?" sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063346/rizky_billar-yFml_large.jpg
Rizky Billar Akui Oleng saat Rasakan Gempa Sukabumi 5,3 Magnitudo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/612/3063372/rizky_billar-Q038_large.jpg
Rizky Billar Ngaku Oleng saat di Kamar Mandi, Imbas Gempa Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060439/rizky_billar-NPJA_large.jpg
Rizky Billar Ngamuk, Anaknya Disebut Tukang Pukul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/33/3054115/rizky_billar-eApx_large.jpg
Suara Rizky Billar Panen Ejekan Usai Nyanyi Bareng Aldi Taher dan Giring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/33/3047001/rizky_billar_dan_baby_l-Sie8_large.jpg
Rizky Billar Kena Denda Rp1,2 Juta Gara-Gara Anak Coret Seprei Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/194/3045692/rizky_billar_dan_lesti_kejora-8ix5_large.jpg
Gaya Rizky Billar di Acara Ulang Tahun Lesti Kejora, Pakai Seharga Rp23 Juta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement