Rizky Billar Singgung Kasus KDRT: Karakter Asli Saya Dibunuh

JAKARTA - Sejak menikah dengan Lesti Kejora hingga kehidupan rumah tangganya diwarnai kasus KDRT, Rizky Billar tak henti-hentinya mendapat hujatan dari netizen. Kini, Rizky Billar pun tiba-tiba saja kembali mengungkit soal kasus KDRT yang menimpa rumah tangganya.

Rizky Billar nampaknya mulai gerah karena ada salah satu netizen yang masih terus mengungkit permasalahan KDRT tersebut. Netizen tersebut tak terima melihat pencapaian Billar saat ini setelah sebelumnya diduga melakukan KDRT.

Rizky Billar dan Lesti Kejora (IG)

Billar menuliskan balasan menohok kepada netizen dengan menyebut bahwa apa yang didapatkannya saat ini sudah menjadi takdir Tuhan. Apa yang diraihnya saat ini menjadi buah kesabaran Billar selama ini karena harus menghadapi hujatan bertubi-tubi karena kasus KDRT tersebut.

"@MrKevin santai saja mas Kev. Mungkin ya mas mungkin. Ini cara Tuhan pelan-pelan menaikkan derajat umatnya yang lolos dari ujian dua tahun lalu dihajar habis-habisan sama media dan oknum yang melebih-lebihkan kasus kami," tulis Rizky Billar dikutip dari TikTok pribadinya @mrizkybillar, Kamis, (18/7/2024).

Bintang sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah ini mengaku banyak opini yang menyudutkannya hingga dirinya dicap sebagai sosok yang buruk di mata publik, padahal belum tentu semua orang yang menghujatnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan, Billar menantang netizen itu untuk menunjukkan bukti kuat soal tindak KDRT yang dituduhkan kepadanya.

"2 tahun lalu karakter saya asli dibunuh. Lagian apakah Anda tahu kejadian yang sebenarnya? Ada bukti kuat?" sambungnya.