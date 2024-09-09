Rizky Billar Ngamuk, Anaknya Disebut Tukang Pukul

JAKARTA - Rizky Billar dibuat naik pitam gara-gara sang anak Muhammad Levian Al Fatih Billar dibanding-bandingkan dengan anak lain. Diduga perbandingan itu dikarenakan sebuah nominasi di ajang Infotainment Awards 2024.

Awalnya Rizky Billar memberikan pesan bijak untuk tidak membandingkan anaknya dengan anak yang lain.

"Kalian kan udah dewasa nih. Jangan sampai anak kecil lebih pinter daripada kalian, teman-teman," ujar Rizky Billar dalam video yang diunggah di Instagram @lambe_danu, Senin (9/9/2024).

Rizky Billar Ngamuk, Anaknya Disebut Tukang Pukul

"Semua anak itu sama, punya kelebihan, kekurangan. Jangan pernah membanding-bandingkan anak kecil," lanjutnya.

Sayangnya, meski sudah berusaha berbicara bijak masih ada aja netizen yang mencibir anaknya. Lewat Instagram story-nya, Rizky Billar membagikan tangkapan layar berisi komentar netizen yang membandingkan Levian dengan Dmitriev Abraham alias Abe.

"Ngeri banget komen-komennya para setan-setan internet ini. Beraninya di sosmed doang. Mana yang dikatain bayi lagi," kesal Rizky Billar.

Padahal suami Lesti Kejora itu tidak maruk dengan penghargaan yang tidak sesuai dengan karya.

"Makan elu itu penghargaan. Gua dan keluarga nggak gila-gila award apalagi yang nggak berkaitan sama karya. Dih," tegas Rizky Billar.

"Pada tua bangka tapi kelakuan banding-bandingin anak kecil yang jauh lebih berbakat daripada elu yang masih jadi beban orangtua," lanjutnya.