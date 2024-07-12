Rizky Billar Ulang Tahun, Lesti Kejora Pamer Foto Hot sang Suami

JAKARTA - Rizky Billar baru saja berulang tahun yang ke-29 tepat pada Jumat (12/7/2024). Di momen pertambahan usianya itu sang istri, Lesti Kejora membagikan foto tak biasa sang suami.



Lewat akun Instagram pribadinya, Lesti memamerkan foto Rizky Billar yang tengah berbaring di atas kasur sambil telanjang dada.



Tampak pemain sinetron Aku Mencintaimu karena Allah itu tengah memejamkan mata di atas kasur. Dengan posisi satu tangannya menyentuh bibir sedangkan satu tangannya lagi disilangkan di dada.



"Barakallah fi umrik papa Abang doa yang baik selalu," tulis Lesti Kejora di Instagram @lestikejora, Kamis (11/7/2024).

Rizky Billar Ulang Tahun, Lesti Kejora Pamer Foto 'Hot' Suami (Foto: Instagram/lestikejora)



Meski memasang foto 'aib', Lesti Kejora tak lupa menuliskan pesan romantis untuk sang suami. Penyanyi asal Cianjur, Jawa Barat ini mengucapkan terima kasih karena Rizky Billar sudah menjadi suami dan ayah yang baik.



"Terima kasih udah jadi suami dan papa yang masya Allah baik," ungkap Lesti Kejora.



Mengakhiri keterangannya, ibu satu anak ini memanjatkan doa semoga semua hal-hal baik selalu menghampiri Rizky Billar dan keluarga kecilnya.



"Sukses dalam segala hal makin sholeh dijauhkan dari hal-hal buruk dan selalu dalam lindungan Allah SWT," tutup Lesti Kejora.



Unggahan itu pun langsung menuai beragam tanggapan. Banyak yang salah fokus dengan foto Rizky Billar tersebut.