Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 16 Juli 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 16 Juli 2024 bercerita tentang Irwandi yang begitu sedih karena kehilangan sang cucu untuk selamanya. Tiara kemudian dimakamkan di samping kuburan istrinya dan Rama.

Irwandi berjanji akan mendoakan anak dan cucunya agar mendapat tempat terindah di sisi Tuhan. Setelah kepergian Tiara, Arsy merasa sang mertua menjauhinya. Namun Raja berusaha memberikan penjelasan pada istrinya.

Raja menjelaskan, ayahnya tidak bermaksud menghindari Arsy. Namun kehilangan beruntun yang terjadi dalam keluarganya, dimulai dari sang ibu, Rama, kemudian Tiara, membuat Irwandi cukup terpuruk.

Sinopsis Aku Mencintaimu Karena Allah. (Foto: MNC Media)

Tak ingin terjadi hal yang tak diinginkan, Raja meminta Arsy untuk tidak mengunjungi Irwandi sementara waktu. Di lain pihak, Irwandi juga menolak ajakan Raja untuk jalan-jalan. Hal itu membuat Arsy semakin sedih.

Namun ternyata ada hal lain yang terjadi pada Irwandi. Dia merasa hidupnya tidak akan merasa hidupnya tidak lama lagi setelah hasil tes jantungnya menunjukkan kinerja hanya 30 persen.

Dokter mengungkapkan, masih ada harapan untuk Irwandi dengan melakukan cangkok jantung. Untuk berjaga-jaga, pria itu kemudian menghubungi kuasa hukumnya untuk mengubah surat wasiatnya.

Namun Hanum marah saat mengetahui Irwandi akan mengubah wasiatnya. Dia meyakini bahwa Arsy merupakan perempuan gila harta yang mendatangkan kesialan bagi keluarga mereka.